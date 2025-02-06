حالة الطقس اليوم في مصر .. الصغرى بالقاهرة 11 درجة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 فبراير 2025.

درجات الحرارة اليوم الخميس 6 فبراير 2025

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة درجة الحرارة : 17 11

بورسعيد: 19 14

الإسكندرية 17 12

مطروح 16 11

شلاتين 24 16

حلايب 22 18

أسوان 22 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى ومدن القناة 17 للعظمى والصغرى 11 درجة

الوجه البحري ووسط سيناء 16 للعظمى والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية الغربية 16 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الشرقية 17 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر 21 للعظمى والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 6 درجات

