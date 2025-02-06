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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني 
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني 
محمد إبراهيم

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين للتدريب العملى المشترك بمحافظتى الشرقية والوادى الجديد لتحديد مدى جاهزية أجهزتهما التنفيذية فى مجابهة وإدارة الأزمات والكواراث وإزالة الآثار المترتبة عليها.

,وتم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بالمحافظتين لمواجهة المواقف الطارئة،  كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومحافظ الشرقية ومحافظ الوادى الجديد .

 كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية مجمعة للجامعات المصرية بمقر جامعة القاهرة لعدد 10 جامعات حكومية وخاصة، تضمنت الندوة إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية والمتغيرات الحالية على المستويين الدولى والإقليمى، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والأعمال الفنية للطلبة التى تعبر عن حب الوطن.

وفى إطار إعداد أجيال من شباب مصر مسلحة بالعلم والوعى والإنضباط والقيم الوطنية إلتقى محمـد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء أح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لمتابعة تطوير الأداء بمدارس التأسيس العسكرى , حيث تناول اللقاء عرض الجهود التى قامت بها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى ساهمت فى نجاح منظومة التأسيس العسكرى بالمدارس وكان له مردود إيجابى على النواحى التعليمية والإنضباطية والسلوكية للطلاب، كما تناول اللقاء مقترحات إنضمام أعداد جديدة من المدارس لنظام التأسيس العسكرى .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدنى وتنسيق الجهود مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

القوات المسلحة المجتمع المدني قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدفاع الشعبي والعسكري

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قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني 
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