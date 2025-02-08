رسميا .. بدء الترم الثاني في المدارس اليوم

يبدأ اليوم الترم الثاني 2025 في المدارس التي لا تطبق إجازة السبت في مختلف المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية .

وكانت قد انتهت المدارس من كافة استعدادات بدء الترم الثاني 2025 ، حيث تم التأكد من سلامة البنية التحتية، وتجهيز الفصول الدراسية، وصيانة المرافق، إضافةً إلى توفير بيئة نظيفة وآمنة للطلاب ، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية ورفع مستوى الأداء المدرسي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل استعدادات بدء الترم الثاني 2025 في المدارس غدا والتي تمثلت في :

- الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة في المدارس وجاهزيتها لإستقبال الطلاب وخلوها من أي مشكلات قد تهدد أمنهم وسلامتهم

- صيانة المعامل والورش وكافة التجهيزات والمعدات الفنية والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب وتوفير الخامات اللازمة لتدريب الطلاب من خلال البنود المالية المخصصة لها

- نظافة المدارس من الداخل والخارج ومكافحة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة ورفع أي مخلفات توجد في محيطها

- التأكد من وصول الكتب المدرسي للمدارس في جميع المراحل التعليمية

- إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس حرصا على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

- إلزام المدارس بتفعيل جداول الاشراف اليومي وخاصة عند بدء اليوم الدراسي والفسحة المدرسية وموعد انصراف الطلاب من المدرسة حفاظا على تأمين الطلاب وسلامتهم ولا يسمح بخروج أي من العاملين بالمدرسة إلا من خلال تصريح كتابي

- تفعيل دور وحدات التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية

- التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للأمن والإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارة والابلاغ عن أي مخالفات أخلاقية لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ اعمالها بكفاءة وفعالية دون حدوث اضرار او اعطال



- تنفيذ تعليمات الأمن المستدامة بما يضمن الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب وكافة العاملين بها والتواصل مع فروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشكل دائم

- الاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية و اللاسلكية مع التوظيف الفعال لاستخدام السبورات والشاشات الذكية بجميع المدارس المجهزة بها

- تحميل جميع المناهج الالكترونية والتفاعلية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على الموقع الالكتروني لكل مديرية تعليمية لإتاحتها لجميع الطلاب.