المطارات المصرية متوقع أن تستقبل أكثر من 50 مليون مسافر بنهاية 2025

تعتزم وزارة الطيران المدني، زيادة القدرة الاستيعابية السنوية لـ المطارات المصرية خلال الـ 5 سنوات القادمة، لتصل إلى 100 مليون مسافر سنويا، تحديدا مع حلول عام 2030.

وفقا للتقديرات الحالية، التي أعلنها وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، خلال الجلسة الحوارية الذي شارك فيها خلال زيارته إلى المملكة المتحدة، تحت عنوان “تشكيل مستقبل الطيران المدني المصري”، فإنه من المتوقع للمطارات المصرية أن تستقبل بنهاية العام الجاري 2025، 50.5 ملين مسافر، حسب التقديرات المبدأئية لأعمال التطويرات والخطط السوقية الجديدة المستهدف العمل عليها هذا العام.

كشف وزير الطيران ، خلال الجلسة الحوارية، عن خطة الوزارة بأنها بصدد إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمطارات المستهدفة، تغطي كافة الجوانب المالية والفنية، حيث استعانت باستشاري دولي لإجراء هذه الدراسة بهدف تحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، وفقا لما تستهدفه الحكومة المصرية.

أكد وزير الطيران، أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، مشيرًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة، وتطوير جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الإمكانات لتحقيق التميز، لافتًا إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يرحب بجميع المستثمرين والشركات العالمية للمشاركة في إدارة وتشغيل المطارات.

