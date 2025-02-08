قد تسبب السرطان| أطعمة ممنوعة من دخول الميكروويف.. فما هي؟

لا يخلو منزل من جهاز الميكروويف، ولكن هناك عدد كبير من المواطنين يستخدمونه استخداما خاطئا، فهناك أطعمة ممنوعة من دخول جهاز الميكروويف ومن خلال هذا الموضوع نرصدها لكم.

أطعمة ممنوعة من دخول الميكروويف

البيض المسلوق

عند تسخين البيض المسلوق داخل الميكروويف، قد يتسبب في انفجاره بسبب تراكم البخار داخل القشرة، وإذا كنت بحاجة لتسخينه، يفضل تقشيره وتقطيعه قبل وضعه في الميكروويف.

الأرز المطبوخ

قد يحتوي الأرز المطبوخ الذي يترك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة على بكتيريا "Bacillus cereus" التي لا يتم قتلها بالكامل في الميكروويف، مما قد يسبب التسمم الغذائي، والأفضل هو تخزين الأرز في الثلاجة وتسخينه على النار بدلًا من الميكروويف.

الدجاج المطبوخ

تسخين الدجاج في الميكروويف قد يؤدي إلى توزيع غير متساوي للحرارة، مما يترك بعض أجزائه غير مطهية بالكامل، ما يزيد من خطر التسمم الغذائي، ويُفضل تسخينه على النار لضمان قتل البكتيريا تمامًا.

البطاطس المطبوخة

ترك البطاطس المطبوخة في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة قد يؤدي إلى نمو بكتيريا "Clostridium botulinum"، وعند تسخينها في الميكروويف، قد لا يتم قتل هذه البكتيريا بالكامل، لا فإن الطريقة الآمنة هي تسخين البطاطس على النار.

اللحوم المعالجة

عند تسخين اللحوم المعالجة مثل السجق واللانشون والهوت دوج في الميكروويف، قد تتفاعل مع المواد الحافظة الموجودة فيها، مما يؤدي إلى تكوّن مركبات نيتروزامين الضارة، التي قد ترتبط بمخاطر صحية مثل السرطان، لذا يفضل شويها أو تسخينها على نار هادئة.