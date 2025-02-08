قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى للزمالك قبل لقاء فاركو
فتح آفاق جديدة .. انطلاق منتدى التأمين الصحي الشامل
استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة
مسابقة المعلمين 2025| الآن.. 5500 وظيفة عبر هذا الرابط وهذه خطوات التقديم
انخفاض درجات الحرارة وأمطار مع بداية الأسبوع .. تحذير عاجل من الأرصاد
بسبب حقوق النشر .. حقيقة خلاف أصالة وطارق العريان على 60 دقيقة
لبنان.. تشكيل حكومة جديدة بقيادة نواف سلام بعد استقالة وزارة ميقاتي
بلاغ للنائب العام .. الاتحاد الليبي يتقدم بشكوى بعد أول مباراة لـ كهربا
تعرف على مواعيد تسليم وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة..تفاصيل
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي ينجو من فخ ليتون أورينت بكأس الاتحاد الإنجليزي
هدية وزارة التعليم للطلاب| نماذج استرشادية بمواصفات امتحانات الثانوية العامة
مؤامرة.. أحمد حلمي يخرج عن صمته بعد أزمة أفيه مصري «وصف أول»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قد تسبب السرطان| أطعمة ممنوعة من دخول الميكروويف.. فما هي؟

قد تسبب السرطان| أطعمة ممنوعة من دخول الميكروويف.. فما هي؟
قد تسبب السرطان| أطعمة ممنوعة من دخول الميكروويف.. فما هي؟
أحمد عفيفي

لا يخلو منزل من جهاز الميكروويف، ولكن هناك عدد كبير من المواطنين يستخدمونه استخداما خاطئا، فهناك أطعمة ممنوعة من دخول جهاز الميكروويف ومن خلال هذا الموضوع نرصدها لكم.

أطعمة ممنوعة من دخول الميكروويف

البيض المسلوق

عند تسخين البيض المسلوق داخل الميكروويف، قد يتسبب في انفجاره بسبب تراكم البخار داخل القشرة، وإذا كنت بحاجة لتسخينه، يفضل تقشيره وتقطيعه قبل وضعه في الميكروويف.

الأرز المطبوخ

قد يحتوي الأرز المطبوخ الذي يترك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة على بكتيريا "Bacillus cereus" التي لا يتم قتلها بالكامل في الميكروويف، مما قد يسبب التسمم الغذائي، والأفضل هو تخزين الأرز في الثلاجة وتسخينه على النار بدلًا من الميكروويف.

الدجاج المطبوخ

تسخين الدجاج في الميكروويف قد يؤدي إلى توزيع غير متساوي للحرارة، مما يترك بعض أجزائه غير مطهية بالكامل، ما يزيد من خطر التسمم الغذائي، ويُفضل تسخينه على النار لضمان قتل البكتيريا تمامًا.

البطاطس المطبوخة

ترك البطاطس المطبوخة في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة قد يؤدي إلى نمو بكتيريا "Clostridium botulinum"، وعند تسخينها في الميكروويف، قد لا يتم قتل هذه البكتيريا بالكامل، لا فإن الطريقة الآمنة هي تسخين البطاطس على النار.

 

اللحوم المعالجة

عند تسخين اللحوم المعالجة مثل السجق واللانشون والهوت دوج في الميكروويف، قد تتفاعل مع المواد الحافظة الموجودة فيها، مما يؤدي إلى تكوّن مركبات نيتروزامين الضارة، التي قد ترتبط بمخاطر صحية مثل السرطان، لذا يفضل شويها أو تسخينها على نار هادئة.

البيض المسلوق الميكروويف الأرز المطبوخ الدجاج المطبوخ أطعمة ممنوعة من دخول الميكروويف البطاطس المطبوخة اللحوم المعالجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

أرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الارصاد تحذر ببيان عاجل

أمشير يرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الأرصاد تحذر ببيان عاجل

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 8-2-2025

مواعيد غلق المحال في رمضان 2025

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية في رمضان.. تفاصيل

إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا

إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا

ناصر ماهر

مش هيلعب قدام الأهلي .. صدمة لعشاق الزمالك بشأن ناصر ماهر بعد طرده

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 8-2-2025

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام انهاردة؟.. أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

قد تسبب السرطان| أطعمة ممنوعة من دخول الميكروويف.. فما هي؟

قد تسبب السرطان| أطعمة ممنوعة من دخول الميكروويف.. فما هي؟

ختام البرنامج التدريبي

انتهاء البرنامج التدريبي المكثف لـ1130 من العاملين بمنظومة التصالح على مخالفات البناء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب المدارس في الترم التاني؟| التعليم توضح

بالصور

محافظ الشرقية يشهد الحفل السنوي لجمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مروة ناجي تجرى بروفة حفل الذكرى الـ 50 لـ أم كلثوم بلبنان

بروفة مروة ناجي
بروفة مروة ناجي
بروفة مروة ناجي

افتقر.. عمرو أديب يتحدث عن ردود أفعال الناس على سيارته الجديدة

سيارة عمرو أديب
سيارة عمرو أديب
سيارة عمرو أديب

هرمون السعادة.. طرق طبيعية لتعزيز إنتاجه

طرق طبيعية لتعزيز هرمون السعادة
طرق طبيعية لتعزيز هرمون السعادة
طرق طبيعية لتعزيز هرمون السعادة

فيديو

ياسمين مصطفى

أبهرت ناسا والعالم.. تكريم باحثة مصرية أطلقوا اسمها على كويكب

اصالة

بسبب حقوق النشر .. حقيقة خلاف أصالة وطارق العريان على 60 دقيقة

كهربا

بلاغ للنائب العام .. الاتحاد الليبي يتقدم بشكوى بعد أول مباراة لـ كهربا

ياسمين عز

الزواج بداية عذاب المرأة.. ياسمين عز تواصل انتقاد الرجال|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد