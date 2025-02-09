آخر تحديث لأعلى سعر دولار في البنوك اليوم 9-2-2025

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.28 جنيه للشراء و 50.38 جنيه للبيع، خلال أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-2-2025.

جاء أكبر سعر دولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك الخاصة من بينها بنوك " التنمية الصناعية، نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي".

واستمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، لليوم الرابع على التوالي بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من الجمعة الماضي حتي أمس السبت، لتنفيذ الراحة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي المحلي.

ارتفاع السعر

قبل أيام صعد سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات الخميس الماضي بمقدار 4 قروش مقارنة بما كان عليه منذ مطلع الأسبوع الجاري وذلك بمختلف البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 50.24 جنيه للشراء و 50.34 جنيه للبيع.

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع في ميد بنك والبركة الإسلامي

وسجل ثالث أقل سعر دولار امام الجنيه نحو 50.24 جنيه للشراء و 50.34 جنيه للبيع في بنك HSBC.

متوسط السعر

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع “العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، الأهلي المتحد، القاهرة، مصر، الأهلي المصري، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، ساييب، الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي”.

ووصل سعر الدولار نحو 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع في بنوك "الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، الزراعي المصري، قناة السويس".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.27 جنيه للشراء و 50.37 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.22 جنيه للشراء و 50.32 جنيه للبيع في بنكي “ كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري”.

أذون خزانة

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، عن نتائج عطاءات أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه.

وطرح البنك المركزي تلك الأذون نيابة عن وزارة المالية للوفاء بتعهدات الخزانة العامة وتدبير الفجوة التمويلية بالموزانة العامة.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة الاستثمارات التي تم تقديمها لشراء أذون الخزانة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية؛ تقدر بـ 61.7 مليار جنيه بما يعادل 1.23 مليار دولار.

وذكر التقرير أن حجم الطلبات المقدمة للاستثمار في أجل 364 يوما تقدر بـ 62.523 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 109 طلبا قدمه المستثمرون.

ووصل متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في الأجل تبلغ 25.33% وأقل سعر بنسبة 26.63% وأعلي عائد بنسبة 32%.

وبلغ حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 59.136 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة بإجمالي طلبات استثمارات تبلغ 166 طلبا قدمها المستثمرون.

ووصل أقل سعر فائدة للاكتتاب في الأجل نحو 27.8% وأعلى سعر بنسبة 31% ومتوسط سعر بنسبة 26.85%.

مصادر للعملة الاجنبية

يوجه البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي بالعمل علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بتيسير تدبير الاعتمادات المالية المصدرين لدعم الصادرات المصرية وبما ينعكس علي تقليل الضغط علي العملة الأجنبية " الدولار" وتعزيز مكانة الجنيه المصري .

وقال مسئول بأحد البنوك العربية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على هامش عرض نتائج أعمال العام الماضي، إن قوام عمل الجهاز المصرفي والذي يعتبر مصرفه جزءا رئيسيا منه، يعتمد علي تدبير العملة الأجنبية ودعم القطاعات الاقتصادية التي تدر موارد العملة الصعبة بما في ذلك القطاع السياحي و الصادرات باعتباره توجها حكوميا وتكليفا من القيادة السياسية .

دعم الصادرات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية

تعتمد تلك المخططات وفقا للمسئول، علي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وهو ما ينعكس علي دعم الصادرات المصرية،موضحا أن قروض القطاع الصناعي لدى بنكه تتجاوز نصف محفظة التمويل .

وعلق المسئول علي توجهات لجنة السياسات النقدية خلال الاجتماع الأول والمقرر عقده خلال الأيام القلائل المقبلة، مؤكدا أن القرار متروك لتقديرات البنك المركزي المصري في ظل عدم وضوح التوقعات أو القرارات نظرا للظروف الجيوسياسية، لكن الثابت هو العمل على كبح جماح التضخم باعتباره أبرز مستهدفات " المركزي المصري".