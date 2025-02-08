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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من برودة شديدة وغطاء سحابي كثيف اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من غطاء سحابى على شمال البلاد يعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس  مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس. 

وقالت الأرصاد إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية. ودرجة الحرارة العظمي المتوقعة اليوم على القاهرة 18 والصغري 12 درجة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 17 11
العاصمة الإدارية 17 10
6 أكتوبر 18 10
بنهــــا 17 11
دمنهور 17 11
وادي النطرون 18 10
كفر الشيخ 17 11
المنصورة 17 10
الزقازيق 17 11
شبين الكوم 17 10
طنطا 18 10
دمياط 17 12
بورسعيد 17 12
الإسماعيلية 18 10
السويس 18 10
العريش 17 11
رفح 16 10
رأس سدر 19 11
نخل 15 03
كاترين 12 00
الطور 19 12
طابا 15 07
شرم الشيخ 21 13
الإسكندرية 17 10
العلمين 17 11
مطروح 16 12
السلوم 16 11
سيوة 18 07
رأس غارب 21 12
الغردقة 21 12
سفاجا 20 13
مرسى علم 22 14
شلاتين 24 16
حلايب 22 17
أبو رماد 23 16
رأس حدربة 22 16
الفيوم 18 09
بني سويف 18 07
المنيا 18 06
أسيوط 19 06
سوهاج 20 08
قنا 22 09
الأقصر 22 09
أسوان 23 11
الوادي الجديد 21 08
أبو سمبل 23 11

الأرصاد القاهرة السواحل الشمالية درجة الحرارة سقوط أمطار غطاء سحابى

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