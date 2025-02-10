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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المستشار الألماني: الحديث لا يدور عن عضوية أوكرانيا في الناتو حاليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن الحديث لا يدور عن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو في الوقت الراهن.

وقال شولتس خلال المناظرة مع زعيم المعارضة فريدريخ ميرتس، يوم الأحد، إن "الحكومة الأمريكية تؤجل ذلك. وإن قرارات الناتو تشير إلى أنه لن يتم عرقلة ذلك، لكن هذا الموضوع ليس قيد الدراسة". 

وتابع: "ولذلك في هذا الوضع لا يدور الحديث عن العضوية في الناتو، وأنا أتحدث عن ذلك بشكل صريح".

وقال: "مع اقتصادها هي لن تكون قادرة على تمويل الجيش بمثل هذا الحجم الذي تحتاج إليه للدفاع عن نفسها. وهذا الأمر المهم الأول الذي يجب أن نتفق عليه، وكذلك على الضمانات الأمنية".

وأعرب شولتس عن معارضته للحديث عن تنازل أوكرانيا عن أي أراض، مضيفا أن "هذا أمر خاص بهم".

بدوره، صرح زعيم تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، فريدريخ ميرتس، بأنه لا يمكن قبول أوكرانيا في حلف الناتو لأنها في حالة حرب.

وأضاف مع ذلك أنه "يجب قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط".

جدير بالذكر أن القمة الأخيرة لحلف الناتو في واشنطن في يوليو عام 2024 لم توجه دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف، الأمر الذي كانت تطلبه كييف منذ فترة.
 

الناتو روسيا أوكرانيا شولتس

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