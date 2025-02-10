الكشف على 51 مريضا ضمن قافلة طبية لـ مستقبل وطن بالوادي الجديد

نظمت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن في الوادي الجديد، عيادة طبية مجانية للكشف على مرضى القلب والباطنية بحي النبوي المهندس في مدينة الخارجة.



وشملت المبادرة توقيع الكشف الطبي على 51 مريضًا، إلى جانب توفير الأدوية اللازمة لهم بالمجان، مما يعكس التزام الحزب برعاية المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، خصوصًا في المناطق النائية.

أكد الدكتور النائب مؤمن معاذ، أمين لجنة الصحة والسكان بأمانة محافظة الوادي الجديد أن هذه المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية الحزب الهادفة إلى توفير الرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع، بما يخفف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.



وأوضح معاذ، أن الحزب يعمل بشكل مستمر على تنظيم حملات طبية وعيادات مجانية، لضمان وصول الرعاية الصحية للجميع، مع التركيز على تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن المصري على رأس أولوياتها.



شهدت العيادة الطبية المجانية، إقبالًا كبيرًا من أهالي مركزي الخارجة وباريس، حيث استفاد منها العشرات من المرضى الذين تلقوا الكشف الطبي المجاني من أطباء متخصصين في أمراض القلب والباطنية، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمحتاجين.

أكد الدكتور مؤمن معاذ، أن الحزب ملتزم بتنفيذ المبادرات الخدمية في جميع محافظات الجمهورية، سواء في المجال الصحي أو الاجتماعي أو التعليمي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الفعاليات هو التفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم، والعمل على تلبيتها بطرق عملية وفعالة.

وأضاف أن هذه العيادات المجانية ما هي إلا خطوة من بين العديد من المبادرات التي يطلقها الحزب، سواء في المجال الصحي أو غيره، بهدف دعم المواطنين وتحسين جودة حياتهم.