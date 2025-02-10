خالد البلشي: عملنا على استعادة نقابة الخدمات والحريات للصحفيين

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن المجلس الحالي للنقابة جاء في ظرف صعب للغاية، مضيفا:" عملنا على استعادة روح نقابة الصحفيين من جديد ".



وقال خالد البلشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" عملنا على فتح أبواب النقابة للجميع كي تكون بيت للصحفيين وعملنا على استعادة دور النقابة للدفاع عن الحقوق والحريات للصحفيين".

وتابع خالد البلشي :" عملنا على استعادة نقابة الخدمات والحريات والدور النقابي في التفاوض مع مؤسسات الدولة والمؤسسات الصحفية ".

وأكمل خالد البلشي :" عملنا على إزالة الحجاب الذي كان يعطل النقابة لفترات طويلة".

ولفت خالد البلشي :" عملنا على الإعلان عن مشروعات إسكان للصحفيين، وسنكمل المشوار على مستوى الإطار التشريعي الحاكم للمهنة والحقوق الاقتصادية للصحفيين".