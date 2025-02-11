متحف سوهاج القومي ينظم محاضرة بعنوان جبانة السلاموني

أعلن قسم العلاقات العامة بمتحف سوهاج القومي عن تنظيم محاضرة بعنوان جبانة السلاموني بأخميم، يقدمها الدكتور وحيد عطية محمد أستاذ مساعد قسم الارشاد السياحي كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم ، وذلك الأربعاء القادم.

ويذكر أن منطقة جبل السلامونى يعود تاريخ مقابرها للعصر المتأخر اليوناني الروماني، وبعضها مازل يحتفظ برسومها الجدارية الملونة، الجامعة بين الحضارة المصرية والهلينية.

أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي ، أن المتحف يفتح أبوابه يوميًا من الساعة ٩ صباحًا وحتى الساعة ٣ عصرًا، على أن يغلق شباك التذاكر في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهرًا ،ويتم دخول جميع الزائرين بموجب تذكرة يتم شراؤها بأي بطاقة بنكية من خلال شباك تذاكر متحف سوهاج القومي.

أكبر المتاحف الإقليمية في مصر

يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.