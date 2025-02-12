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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 مايو.. موعد امتحانات أبنائنا في الخارج 2025 الترم الثاني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 الترم الثاني بداية من يوم السبت الموافق 10 مايو 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 (الدور الثاني ) من المقرر أن تعقد يوم السبت 5 يوليو 2025.

وكانت قد ظهرت منذ ساعات نتيجة أبناؤنا في الخارج 2025 الترم الأول للعام الدراسى 2024- 2025 ، عبر بوابة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الأمر، الاطلاع على نتيجة أبناؤنا في الخارج 2025 الترم الأول للعام الدراسى 2024- 2025، عبر بوابة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم بحساب ولي الامر من خلال الرابط التالي:

https://sabroad-register.emis.gov.eg/Ide.../Account/Login…

جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 طبقا لـ جداول امتحانات ابناؤنا في الخارج التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 ، مؤكدة انها تشمل جميع الصفوف الدراسية من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات ، والصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام .

ضوابط عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

جدير بالذكر أنه تعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 من فصل دراسي أول وفصل دراسي ثاني وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2024 / 2025 ، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم يمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام ابناؤنا في الخارج والعكس، كما يمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام ابناؤنا في الخارج ، مع آداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسً الأول والعكس كذلك.

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