إمام مسجد عمرو بن العاص: شعبان شهر الصلاة والسلام على رسول الله لهذا السبب

قال الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إنّ شهر شعبان حافلٌ بالخيرات والبركات، موضحًا: "نسميه شهر سيدنا النبي، وكثيرون يرددون هذه الكلمة، وهي أن رجب شهر الله، وشعبان شهر رسول الله، ورمضان شهر أمة رسول الله".



وأضاف عزام، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "رجب شهر الله لأنه من الأشهر الحرم، ربنا خلق السنة 12 شهرا، فيها 4 أشهر حرم، 3 متتالية هم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ورجب، ورمضان شهر الأمة المحمدية لأن الله وفقها لصيامه".

الله جبر بخاطر نبيه



وتابع: "شعبان شهر سيدنا النبي، لأن الله جبر بخاطر نبيه في هذا الشهر، في 3 أشياء، فهو شهر الترضية والتصفية والتخلية، فقد قال الله في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا تصفية لسيدنا النبي، إذ اصطفاه الله وصفاه من دون الأنبياء وصلى عليه في نفسه، وهذه الآية نزلت عليه في شهر شعبان، وبالتالي، فإن شعبان شهر الصلاة والسلام على رسول الله لأن آية الصلاة نزلت عليه في شعبان".