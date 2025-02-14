عضو خارجية النواب: موقف مصر والأردن واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مشددة على أن هذا الأمر مرفوض تمامًا من قبل الشعبين المصري والأردني وقيادتيهما، إذ يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري، الذي يعد خطًا أحمر لا يمكن المساس به.



وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بذريعة إعادة إعمار غزة، في حين أن الهدف الحقيقي هو تصفية القضية الفلسطينية نهائيًا، مؤكدةً أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للوصول إلى حل عادل، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



كما انتقدت النائبة محاولات بعض وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الأجنبية تحريف تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بالرئيس الأمريكي، معتبرةً ذلك جزءًا من محاولات التشكيك في المواقف العربية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وزعزعة وحدة الصف العربي.



وشددت على أن موقف مصر والأردن واضح وثابت منذ البداية، حيث يرفضان أي حلول تُفرض على الفلسطينيين، خاصة تلك التي تهدف إلى تهجيرهم أو الانتقاص من حقوقهم المشروعة، مؤكدة أن التنسيق المستمر بين البلدين يعكس قوة العلاقات الثنائية والتزامهما المشترك بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مشيرةً إلى أن محاولات التضليل الإعلامي ستفشل أمام وعي الشعوب العربية وإدراكها لحقيقة هذه المخططات.