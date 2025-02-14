الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل

كشف جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، كواليس الساعات الأخيرة في نادي الزمالك قبل رحيل كرستيان جروس وتعيين البرتغالي بيسيرو مديرًا فنيًا للفريق.

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "قرار رحيل جروس تم اتخاذه منذ أكثر من 10 أيام وكان هناك رغبة في التعاقد مع ميكالي".

وتابع: "ميكالي رفض استلام المهمة قبل مواجهة القمة أمام الأهلي، بجانب اشتراطه الحصول على شرط جزائي كبير".

وأضاف: "ظهر اسم بيسيرو عن طريق أحد الوكلاء، ولكن ميدو تكفل بالمفاوضات بالكامل".

وأكمل: "بيسيرو كان يرغب في الحصول على 110 ألف دولار في الشهر ولكن تم الاتفاق على 70 ألف دولار، قابلة للزيادة إلى 85 ألف في الشهر بعد مرور 6 أشهر بشرط التتويج ببطولتين".

واستطرد: "عبدالله السعيد أكد للإدارة على دعمه للتعاقد مع بيسيرو، وشدد على إمكانيات المدرب الكبيرة".

واردف: "جروس كان غير مقنع للاعبين بسبب المقارنة مع جوميز، اللاعبين عاشوا تفاصيل خاصة مع جوميز مثل شكل التدريبات والاهتمام بالنظام الغذائي والمحاضرات الحماسية والتعامل النفسي وهذا لم يتواجد في ولاية جروس ومن هنا ظهرت المقارنة".

واختتم: "ظهرت خلافات بين جروس وبعض اللاعبين على رأسهم شيكابالا وزادت الأمور سوءا بسبب شكل الفريق الفني الغير جيد ليقرر المجلس التعاقد مع بيسيرو قبل مواجهة بتروجت".