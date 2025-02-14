أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم الجمعة

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعه استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض، مع توافر كميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يلي قائمة بأبرز الأسعار المتداولة:

أسعار الدواجن

الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 90 و95 جنيهًا.

الفراخ الحمراء (الساسو): يتراوح سعر الكيلو بين 97 و103 جنيهات.

الفراخ البلدي: يبلغ سعر الكيلو حوالي 125 جنيهًا.

البط: يبلغ سعر الكيلو حوالي 127 جنيهًا.

البانيه: يبلغ سعر الكيلو حوالي 235 جنيهًا.

الأوراك: يبلغ سعر الكيلو حوالي 124 جنيهًا.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض: يتراوح سعرها بين 150 و153 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: يتراوح سعرها بين 153 و155 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: يتراوح سعرها بين 140 و145 جنيهًا.



يُلاحظ أن أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد تتأثر بعوامل عدة، منها تكاليف النقل إلى المحافظة، كونها من المناطق النائية، بالإضافة إلى العرض والطلب الموسميين.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يُتوقع زيادة الطلب على الدواجن والبيض، مما قد يؤدي إلى تغييرات في الأسعار، لذا يُنصح المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار والتخطيط لاحتياجاتهم الغذائية وفقًا لذلك.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المناطق النائية التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البري لتوفير السلع الغذائية، بما في ذلك الدواجن والبيض؛ نظرًا لبعدها عن مراكز الإنتاج الرئيسية في الدلتا والصعيد، تتأثر أسعار الدواجن في المحافظة بعوامل عدة، منها تكاليف النقل، ومدى توافر الأعلاف، والتغيرات الموسمية في العرض والطلب.