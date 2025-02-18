مصرع شخص وإصابة 9 في حادث تصادم ميكروباص وتريلا بطريق "طنطا _ القاهرة"

شهد الطريق الزراعي "طنطا ـ القاهرة " أمام مدخل قرية كفر الحما بنطاق محافظة الغربية منذ قليل مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل "تريلا" بسبب السرعة الزائدة وتم الدفع ب8 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل تريلا بنطاق قرية كفر الحما بدائرة المركز .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفادت مصادر طبية أن الحادث أسفر عن سقوط 9 مصابين وضحية جراء الحادث الأليم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.