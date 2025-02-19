قسم جراحة القلب بـ«طب القاهرة» ينقذ طفلًا من غزة مصابًا بمرض نادر |فيديو

أكد الدكتور طارق صلاح، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة القاهرة، أن المستشفيات الجامعية تعمل تحت إشراف الدكتور محمد سامي والدكتور حسام صلاح، وتلتزم بتوجيهات القيادة السياسية لتقديم رعاية صحية متكاملة للأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية وإصابات متنوعة.

استقبال الحالات الحرجة في مستشفى أبو الريش الياباني:

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الدكتور طارق أن مستشفيات جامعة القاهرة، وعلى رأسها مستشفى أبو الريش الياباني، استقبلت العديد من الأطفال المصابين بتشوهات خلقية معقدة في مختلف أعضاء الجسم. وأكد أن المستشفى يقدم لهم رعاية طبية متخصصة لمساعدتهم على التعافي.

حالات نادرة في قسم جراحة القلب والصدر:

أشار الدكتور طارق إلى أن قسم جراحة القلب والصدر استقبل حالات نادرة، منها طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف، يعاني من عيب خلقي يُعرف باسم "رباعي فالوت". وشرح أن هذا المرض يتسبب في تضخم شديد بعضلة القلب ونقص حاد في مستوى الأكسجين بالدم، مما يستلزم تدخلاً جراحيًا دقيقًا وعلاجًا متخصصًا لضمان استقرار الحالة الصحية للطفل.

جهود طبية متواصلة لإنقاذ الأطفال:

أكد الدكتور طارق أن الفرق الطبية في جامعة القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لعلاج الحالات الحرجة، في إطار الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها المستشفيات الجامعية. وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى دعم الأطفال المحتاجين للرعاية الصحية المتخصصة وضمان حصولهم على أفضل فرص العلاج والتعافي.