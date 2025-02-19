قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: حكم قمة الأهلي والزمالك لم يُحسم بعد.. واجتماع اليوم لتحديد الطاقم
شاب يُنهي حياته في «بث مباشر» بالدقهلية .. لهذا السبب
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 19-2-2025
هذه العبادة تتفوّق على الصيام والصدقة .. حاول أن تفعلها
عماد الدين حسين: القمة العربية رسالة حاسمة للعالم بشأن القضية الفلسطينية
ترامب: من المحتمل لقاء بوتين نهاية فبراير الجاري
النيران تلتهم بائعًا متجولاً في المحلة الكبرى .. والسبب «الغيرة المُفرطة» |تفاصيل
عروض مذهلة على الألبان.. أسعارها تهوي 20% وتخفيضات تصل لـ30%
ترامب: الروس لم يسعوا لتدمير كييف ولو أرادوا لفعلوا.. وزيلينسكي غير كفء
الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الأول لـ مسلسل "أهل الخطايا"
أول رد رسمي من "علوم الإسكندرية" حول واقعة تسمم القطط والكلاب داخل حرم الكلية
الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن على نجاح عمليته الجراحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للتخلص من آلام الرقبة.. 6 تمارين بسيطة يمكن ممارستها خلال الجلوس

تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
آية التيجي

تحدث آلام الرقبة نتيجة الجلوس لفترات طويلة، خاصة أثناء العمل أو استخدام الهاتف، ويمكن لتطبيق بعض التمارين يوميًا، أن تشعرك بتحسن ملحوظ في آلام الرقبة وزيادة مرونتها.

تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة

وكشف موقع “ويب ميد” الطبي عن بعض التمارين السهلة التي يمكنك ممارستها أثناء الجلوس لتخفيف الألم وتحسين مرونة الرقبة، ومن أبرز هذه التمارين ما يلي:

ـ تمرين إمالة الرأس

الطريقة:

ـ اجلس في وضع مستقيم.

ـ ميل رأسك ببطء إلى اليمين حتى يلامس الأذن الكتف (دون رفع الكتف).

ـ حافظ على هذا الوضع لمدة 10-15 ثانية، ثم كرر على الجانب الآخر.

ـ كرر التمرين 3-5 مرات لكل جانب.

تمرين لفّ الرقبة

الطريقة:

ـ اجلس بوضعية مستقيمة وأرخي كتفيكِ.

ـ لف رأسك ببطء إلى اليمين حتى يلامس الذقن الكتف.

ـ حافظ على هذا الوضع 10 ثوانٍ، ثم انتقل إلى الجانب الآخر.

ـ كرر التمرين 5 مرات لكل جانب.

تمرين تمديد الرقبة للأمام والخلف

الطريقة:

ـ اجلس بشكل مستقيم وانظر للأمام.

ـ حرك رأسك ببطء إلى الأمام كأنكِ تحاول لمس صدرك بالذقن.

ـ ثم ميل رأسك للخلف بلطف وانظر للسقف.

ـ حافظ على كل وضعية لمدة 10-15 ثانية، وكرر 5 مرات.

تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة

تمرين تدوير الكتفين 

الطريقة:

ـ اجلس في وضع مريح مع استرخاء الذراعين.

ـ حرك كتفيكِ إلى الأعلى، ثم اسحبهما للخلف وللأسفل في حركة دائرية.

ـ كرر التمرين 10 مرات، ثم غيري الاتجاه.

تمرين تمديد عضلات الترقوة

الطريقة:

ـ ضع يديكِ خلف رأسك بلطف واسحب رأسك إلى الأسفل قليلًا.

ـ حافظ على هذه الوضعية لمدة 10 ثوانٍ، ثم استرخ.

ـ كرر التمرين 5 مرات.

تمرين دفع الذقن للخلف (لتحسين استقامة الرقبة)

الطريقة:

ـ اجلس بشكل مستقيم وانظر للأمام.

ـ اسحب ذقنك للخلف كأنكِ تحاول صنع "ذقن مزدوج".

ـ حافظ على هذه الوضعية لمدة 5 ثوانٍ، ثم استرخ.

ـ كرر التمرين 10 مرات.

نصائح إضافية للتخلص من آلام الرقبة 

ـ احرص على أخذ استراحات قصيرة كل 30-60 دقيقة عند العمل لفترات طويلة.

ـ اجلس بوضعية صحيحة بحيث يكون الظهر مستقيمًا والكتفان مسترخيين.

ـ استخدم وسادة دعم الرقبة عند الجلوس لفترات طويلة.

تمارين الجلوس الرقبة آلام الرقبة مرونة الرقبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 1000 جنيه بالبطاقة

صرف 1000 جنيه بالبطاقة في رمضان.. كيف تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة

قطع المياه

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا الأربعاء

منزل محمد محسوب بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم

شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد

الحادث بسانت كاترين

مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي في حادث تصادم بسانت كاترين

معاش تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 .. من خلال هذا الرابط

رمضان

السبت ولا الأحد.. موعد أول أيام رمضان في الدول الإسلامية

نبيلة عبيد

أهداني العقد.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة خطوبتها l خاص

مرموش ومحمد صلاح

مرموش ضد صلاح.. طاقم تحكيم مباراة مانشستر سيتي وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

محكمة

حبس شخص 4 أيام بتهمة كسر زجاج رادار في المقطم

دقيق

جهات التحقيق تتحفظ على 9 أطنان من الدقيق قبل تهريبه في السوق السوداء

الحادث

النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث سانت كاترين

بالصور

للتخلص من آلام الرقبة.. 6 تمارين بسيطة يمكن ممارستها خلال الجلوس

تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة

ماراثون «رمضان 2025» .. طرح بوسترات مسلسل «في لحظة» | شاهد

أحمد فهمي وميرنا نور الدين
أحمد فهمي وميرنا نور الدين
أحمد فهمي وميرنا نور الدين

طريقة تحضير قمر الدين المجفف في المنزل وكيفية تخزينه لرمضان

طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه
طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه
طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه

بأقل تكلفة.. أكلات شهية على سفرة رمضان

افكار أكلات أقتصادية لشهر رمضان
افكار أكلات أقتصادية لشهر رمضان
افكار أكلات أقتصادية لشهر رمضان

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إعصار القنبلة .. ظاهرة خطــ.يرة تهدد استقرار أمريكا | ماذا يحدث ؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

استأجر 25 شقة.. مفاجأة في قضية سفــ.اح الإسكندرية

ميرنا وليد قطعت فستان الفرح

قطعت فستان فرحها.. ميرنا وليد تكشف واقعة غريبة يوم زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

المزيد