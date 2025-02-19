قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاؤل في الزمالك قبل لقاء القمة.. و«بيسيرو» يُوجّه رسالة مهمة للاعبيه
مشهد صادم .. عشرات الحيتان تحتضر على سواحل تسمانيا وجهود مستمرة لإنقاذها |شاهد
مفاجأة غير متوقعة بعد فسخ العقد.. الزمالك يتحرك لإعادة البولندي «ميشالاك»
«زيزو» جاهز للقمة رغم الانتقادات .. والزمالك يخسر جهود هذا الاعب
«اخترت سعادتي» .. هيدي كرم تكشف كواليس انفصالها وقرار عدم الإنجاب مرة أخرى|فيديو
السيطرة على حريق شبَّ داخل شقة في جهينة بسوهاج
دعاء قضاء الحاجة الذي لا يُرد .. يقضي الأمور المستحيلة
خلال ساعات.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة
«من يخرج من منزله يُقتـ.ـل».. جيش الاحتلال يهدد سكان حوسان في بيت لحم | شاهد
كاتب صحفي: زيارة السيسي لإسبانيا مهمة.. ومصر حشدت الرأي العالمي تجاه ما يحدث بغزة|فيديو
غضب داخل الزمالك .. أمير عزمي مجاهد تحت التحقيق ومحروم من المناصب |تفاصيل
إمام عاشور يطلب تعديل عقده بالأهلي .. وناقد رياضي يكشف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خطوات سهلة للتخلص من الزغطة .. تعرف على أبرز أسبابها

أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
آية التيجي

تحدث الزغطة أو كما تعرف بـ (الحازوقة) نتيجة تقلصات لا إرادية في الحجاب الحاجز، ويمكن أن تكون مزعجة لكنها عادةً غير خطيرة.

أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة 


وأحيانا قد تستمر الزغطة لفترة طويلة مما  قد يتسبب الشعور بالضيق والإحراج، ويمكن لبعض الخطوات السهلة أن تساعد في التخلص من الزغطة.

وكشف موقع “هيلث لاين” عن عن ابرز أسباب الإصابة بالزغطة، وطرق بسيطة و فعّالة للتخلص من الزغطة أو الحازوقة، ومن أبرز أسباب  الزغطة ما يلي :

أسباب الزغطة

ـ تناول الطعام بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى دخول الهواء مع الأكل.


ـ الإفراط في الأكل أو الشرب خاصة المشروبات الغازية أو الساخنة جدًا.


ـ التعرض لتغير مفاجئ في درجة الحرارة مثل شرب مشروب بارد بعد طعام ساخن.


ـ الضحك أو الكلام أثناء الأكل مما يسبب اضطرابًا في الحجاب الحاجز.


ـ التوتر أو التوتر العصبي قد يسبب حدوث الزغطة عند بعض الأشخاص.

طرق سهلة للتخلص من الزغطة

حبس النفس:

ـ خذي نفسًا عميقًا واحبسيه لمدة 10-15 ثانية، ثم ازفري ببطء.

ـ كرر هذه الطريقة مرتين أو ثلاث مرات حتى تختفي الزغطة.


شرب الماء ببطء:

ـ اشرب كوبًا من الماء البارد على دفعات صغيرة متتالية دون توقف.

ـ يمكنكِ أيضًا الشرب من الجهة الأخرى للكوب (إمالة الرأس للأمام أثناء الشرب).


التنفس داخل كيس ورقي:

ـ ضع كيسًا ورقيًا على فمكِ وأنفكِ وتنفسي فيه ببطء، وذلك قد يساعد في زيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون، مما يهدئ الحجاب الحاجز.


بلع ملعقة صغيرة من السكر أو العسل:

ـ ضع السكر تحت اللسان أو ابلعيه مباشرة، فهو يحفّز العصب المبهم ويوقف الزغطة.

أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة 


الضغط على اللسان أو تدليك سقف الفم:

ـ استخدم ملعقة أو إصبعكِ للضغط برفق على لسانكِ أو تدليك سقف الحلق، وهذه الحركة تشتت انتباه العصب المبهم مما يساعد في إيقاف التقلصات.


الغرغرة بالماء البارد:

ـ الغرغرة بالماء البارد لمدة 10-15 ثانية قد تساعد في تهدئة الأعصاب المرتبطة بالحجاب الحاجز.


قضم قطعة من الليمون أو وضع قطرات من الخل تحت اللسان:

ـ الطعم القوي يحفّز الأعصاب وقد يساعد في إنهاء الزغطة فورًا.


رفع الركبتين إلى الصدر:

ـ اجلسي وضعي ركبتيكِ باتجاه صدركِ واضغطي عليهما برفق لمدة دقيقة، يساعد ذلك في تخفيف الضغط على الحجاب الحاجز.

متى يجب القلق بشأن الزغطة؟

ـ إذا استمرت أكثر من 48 ساعة.

ـ إذا كانت مصحوبة بألم في الصدر أو صعوبة في البلع.

ـ إذا كانت تتكرر بشكل مستمر دون سبب واضح.

الزغطة أسباب الزغطة الحجاب الحاجز الحازوقة متى يجب القلق بشأن الزغطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 1000 جنيه بالبطاقة

صرف 1000 جنيه بالبطاقة في رمضان.. كيف تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة

قطع المياه

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا الأربعاء

منزل محمد محسوب بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم

شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد

معاش تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 .. من خلال هذا الرابط

رمضان

السبت ولا الأحد.. موعد أول أيام رمضان في الدول الإسلامية

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بالمحافظات وعلى مدار الشهر

دواجن بيضاء وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

أرشيفية

البيت الأبيض: شركاؤنا العرب يعدون خطة لإعادة إعمار غزة لتقديمها للرئيس ترامب

ترشيحاتنا

العقيقة

هل يجوز عمل العقيقة فى بلد آخر فقير؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

العبادة

إيمان أبو قورة: سيدنا النبي كان حريصًا على تجنب ما قد يثير الشكوك في قلوب الناس

كتب العلم

الدكتور عبد اللطيف سليمان: الفقه علم حي يتفاعل مع الواقع ويدرس تطوراته

بالصور

خطوات سهلة للتخلص من الزغطة .. تعرف على أبرز أسبابها

أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة

للتخلص من آلام الرقبة.. 6 تمارين بسيطة يمكن ممارستها خلال الجلوس

تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة

ماراثون «رمضان 2025» .. طرح بوسترات مسلسل «في لحظة» | شاهد

أحمد فهمي وميرنا نور الدين
أحمد فهمي وميرنا نور الدين
أحمد فهمي وميرنا نور الدين

طريقة تحضير قمر الدين المجفف في المنزل وكيفية تخزينه لرمضان

طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه
طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه
طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه

فيديو

هيدي كرم

«اخترت سعادتي» .. هيدي كرم تكشف كواليس انفصالها وقرار عدم الإنجاب مرة أخرى|فيديو

نهاية خُط الصعيد الجديد

نهاية خُط الصعيد .. الداخلية تنجح في تصفية محمد محسوب بعد اشـ.ـتباكات عنيـ.ـفة|فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إعصار القنبلة .. ظاهرة خطــ.يرة تهدد استقرار أمريكا | ماذا يحدث ؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

استأجر 25 شقة.. مفاجأة في قضية سفــ.اح الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

المزيد