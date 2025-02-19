خطوات سهلة للتخلص من الزغطة .. تعرف على أبرز أسبابها

تحدث الزغطة أو كما تعرف بـ (الحازوقة) نتيجة تقلصات لا إرادية في الحجاب الحاجز، ويمكن أن تكون مزعجة لكنها عادةً غير خطيرة.

أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة



وأحيانا قد تستمر الزغطة لفترة طويلة مما قد يتسبب الشعور بالضيق والإحراج، ويمكن لبعض الخطوات السهلة أن تساعد في التخلص من الزغطة.

وكشف موقع “هيلث لاين” عن عن ابرز أسباب الإصابة بالزغطة، وطرق بسيطة و فعّالة للتخلص من الزغطة أو الحازوقة، ومن أبرز أسباب الزغطة ما يلي :

أسباب الزغطة

ـ تناول الطعام بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى دخول الهواء مع الأكل.



ـ الإفراط في الأكل أو الشرب خاصة المشروبات الغازية أو الساخنة جدًا.



ـ التعرض لتغير مفاجئ في درجة الحرارة مثل شرب مشروب بارد بعد طعام ساخن.



ـ الضحك أو الكلام أثناء الأكل مما يسبب اضطرابًا في الحجاب الحاجز.



ـ التوتر أو التوتر العصبي قد يسبب حدوث الزغطة عند بعض الأشخاص.

طرق سهلة للتخلص من الزغطة

حبس النفس:

ـ خذي نفسًا عميقًا واحبسيه لمدة 10-15 ثانية، ثم ازفري ببطء.

ـ كرر هذه الطريقة مرتين أو ثلاث مرات حتى تختفي الزغطة.



شرب الماء ببطء:

ـ اشرب كوبًا من الماء البارد على دفعات صغيرة متتالية دون توقف.

ـ يمكنكِ أيضًا الشرب من الجهة الأخرى للكوب (إمالة الرأس للأمام أثناء الشرب).



التنفس داخل كيس ورقي:

ـ ضع كيسًا ورقيًا على فمكِ وأنفكِ وتنفسي فيه ببطء، وذلك قد يساعد في زيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون، مما يهدئ الحجاب الحاجز.



بلع ملعقة صغيرة من السكر أو العسل:

ـ ضع السكر تحت اللسان أو ابلعيه مباشرة، فهو يحفّز العصب المبهم ويوقف الزغطة.

أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة



الضغط على اللسان أو تدليك سقف الفم:

ـ استخدم ملعقة أو إصبعكِ للضغط برفق على لسانكِ أو تدليك سقف الحلق، وهذه الحركة تشتت انتباه العصب المبهم مما يساعد في إيقاف التقلصات.



الغرغرة بالماء البارد:

ـ الغرغرة بالماء البارد لمدة 10-15 ثانية قد تساعد في تهدئة الأعصاب المرتبطة بالحجاب الحاجز.



قضم قطعة من الليمون أو وضع قطرات من الخل تحت اللسان:

ـ الطعم القوي يحفّز الأعصاب وقد يساعد في إنهاء الزغطة فورًا.



رفع الركبتين إلى الصدر:

ـ اجلسي وضعي ركبتيكِ باتجاه صدركِ واضغطي عليهما برفق لمدة دقيقة، يساعد ذلك في تخفيف الضغط على الحجاب الحاجز.

متى يجب القلق بشأن الزغطة؟

ـ إذا استمرت أكثر من 48 ساعة.

ـ إذا كانت مصحوبة بألم في الصدر أو صعوبة في البلع.

ـ إذا كانت تتكرر بشكل مستمر دون سبب واضح.