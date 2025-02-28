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دراما رمضان 2025.. إطلالات مختلفة لمجموعة من الفنانين بأكثر من وجه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دراما رمضان 2025.. إطلالات مختلفة لمجموعة من الفنانين بأكثر من وجه

رانيا يوسف
رانيا يوسف
أ ش أ

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم دراما رمضان 2025، والذي يتنافس خلاله عدد كبير من نجوم الصف الأول، حيث يتسم الموسم هذا العام بتنوع الأعمال الدرامية بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على قدر كبير من الموهبة والتميز، بإطلالات مختلفة في مسلسلات تدور أحداثها في 30 حلقة وأخرى في 15 حلقة.

ويطل عدد كبير من الفنانين، على جمهور الدراما في الماراثون الرمضاني لهذا العام بأكثر من وجه، حيث يشارك كل منهم في أكثر من عمل مقرر منافسته بشكل قوي في الموسم الرمضاني.

وتخوض الفنانة رانيا يوسف، ماراثون دراما رمضان لهذا العام بمسلسلي "أهل الخطايا" الذي يتناول مجموعة من القضايا المستوحاة من جرائم حقيقية حدثت بالفعل في إطار درامي مشوق على مدار 15 حلقة، ومسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب يعمل مهندس تكييفات، ويقع في حب فتاتين في وقت واحد، مما يعرضه لعدد من المشكلات في إطار كوميدي ساخر، فضلا عن تسليط العمل الضوء على أزمة تكاليف الزواج.

كما تخوض الفنانة هالة صدقي ماراثون دراما رمضان 2025، بمسلسلين يجمعان بين الدراما الاجتماعية والتشويق،الأول هو مسلسل "قهوة المحطة" الذي تدور أحداثه في 15 حلقة، وتجسد خلاله شخصية سيدة تصاب بصدمة عاطفية بعد فقدان عزيز عليها، وتشرع في رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمفاجآت في محاولة للبحث عنه.

أما المسلسل الثاني فهو "إش إش" دراما شعبية مشوقة، وتدور أحداثه أيضا في 15 حلقة، وتجسد خلاله شخصية والدة مي عمر التي تعمل راقصة شعبية، وتواجه العديد من الصراعات والتحديات.

وتشارك النجمة إلهام شاهين في ماراثون دراما رمضان بعملين دفعة واحدة، الأول هو مسلسل "سيد الناس" والذي تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة والتشويق،أما العمل الثاني فهو المسلسل الإذاعي "الجيران لبعضيها"، والمقرر بثه عبر شبكة البرنامج العام، بالإضافة إلى عدد من محطات الإذاعة المصرية.

كما يطل الفنان إدوارد، على جمهوره بإطلالتين في الماراثون الرمضاني بالمشاركة في مسلسلي "إش إش" مع المخرج محمد سامي، و "في لحظة" مع المخرج أحمد خالد.

وتشارك الفنانة رحمة أحمد، في الماراثون الرمضاني بعملين فنيين دفعة واحدة هما مسلسلي "الكابتن" و"80 باكو"، تقدم خلاهما الكوميديا بشكل مختلف، وذلك بعد تألقها في دور "مربوحة"، الذي قدمتها في مسلسل "الكبير اوي" على مدار 3 مواسم متتالية.

كما تطل الفنانة سلوى عثمان على جمهورها في رمضان بـ 3 إطلالات مختلفة في مسلسلات "حكيم باشا" مع النجم مصطفى شعبان و"سيد الناس" مع النجم عمرو سعد ، ومسلسل "الأميرة " مع الفنانة ياسمين صبري.

كما تشارك الفنانة سوسن بدر في 3 مسلسلات دفعة واحدة كذلك ، وهي "الكابتن" مع الفنان أكرم حسني، و"نص الشعب اسمه محمد" ، و"أثينا" مع الفنانة ريهام حجاج.

فيما يطل محمود البزاوي، على جمهوره بالمشاركة في مسلسلي "جودر 2" مع النجم ياسر جلال و"حسبة عمري" مع الفنانة روجينا.

رانيا يوسف رحمة أحمد دراما رمضان 2025

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