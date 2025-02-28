بيعلق الزينة| محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة.. صور

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صورة له رفقة ابنته “مكة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

محمد صلاح يعلق زينة رمضان

وظهر محمد صلاح وهو يعلق الزينة، برفقة ابنته؛ احتفال بحلول شهر رمضان الكريم.

وحرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على تهنئة جمهوره ومتابعيه في العالم العربي، بحلول شهر رمضان الكريم.

وكتب صلاح، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رمضان كريم.. وكل سنة وأنتم طيبين".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية رسميا، أن غدا السبت أول مارس هو أول أيام رمضان 2025 في مصر، لسنة 1446 هجريًا، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعيًا، وهي الرؤية التي توافقت مع الحسابات الفلكية، التي أعلنت أن شهر شعبان.

رؤية هلال رمضان

استطلعت دار الإفتاء المصرية، اليوم هلال شهر رمضان 1446 هجريًا، وأكدت أنه قد ثبت بِالعَيْن المجردةِ رؤية الهلال بعد غروب شمسِ اليومِ الجمعة الذي يوافق 29 من شهرِ شعبانَ 1446 هجريا الموافقِ 28 مِن شهرِ فبراير لعامِ 2025 ميلاديا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.