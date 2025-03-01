هل يتمكن زعماء أوروبا من إنقاذ الموقف عندما يلتقون زيلينسكي غدًا؟



يحشد قادة أوروبا جهودهم لدعم زيلينسكي، بعد الخلاف الذي نشب في البيت الأبيض بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي ترامب فهل يتمكن زعماء أوروبا من إنقاذ الموقف عندما يلتقون زيلينسكي في قمة أزمة في لندن غدًا؟ ، وفق ما ذكرت يورونيوز.

وقال ترامب إن صفقة المعادن الخام مع أوكرانيا - التي جلبت زيلينسكي إلى البيت الأبيض يوم الجمعة - ملغاة، ونشر على منصته Truth Social يوم الجمعة أنه "قرر أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدًا للسلام إذا شاركت أمريكا، لأنه يشعر أن مشاركتنا تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات".

بعد وقت قصير من الكلمات الساخنة والغاضبة في بعض الأحيان والتي استهدفت بشكل رئيسي زيلينسكي، لجأ كبار السياسيين في أوروبا إلى إكس للتعبير عن دعمهم غير المشروط المستمر لـ زيلينسكي وأوكرانيا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "اليوم أصبح من الواضح أن العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد. ويتعين علينا نحن الأوروبيين أن نواجه هذا التحدي".

في يوم الأحد، سيجتمع زعماء أوروبيون في لندن و سيلتقون زيلينسكي حيث ستكون عملية السلام والدفاع الأوروبي على جدول الأعمال.

لكن الآن تحوم أسئلة حول التحالف الغربي والغطاء الأمني ​​المستمر الذي ألقته الولايات المتحدة حول أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.