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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| شركة عالمية تصنع أول سيارة خارقة بـ3 مقاعد .. ظهور سيارة مرسيدس GLC الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أسعار السيارات المستعملة وكسر الزيرو، وأرخص السيارات الرياضية، مع أخبار عالمية تتعلق بالسيارات.

أعلنت شركة جي ايه سي عن طرازها الجديد جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025، وتنتمي جي اس 8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

اختارت «هارلي ديفيدسون» أن تكشف عن دراجتها الجديدة CVO Road Glide RR موديل 2025 في عرض خاص بمدينة أوستن، تكساس، وهي نسخة طبق الأصل تقريبًا من دراجات السباق Race Replica.

تواصل مرسيدس عملية توحيد سيارات الاحتراق الداخلي والكهربائية من خلال التخلص التدريجي من علامة "EQ" المنفصلة، وقد بدأت هذه الخطوة العام الماضي مع إطلاق G580 بتقنية EQ، وستستمر خلال الشهر الحالي مع تقديم الجيل الجديد من CLA.

تشهد سوق السيارات المصرية موجة من التخفيضات الكبيرة خلال شهر رمضان 2025، حيث كشف العديد من وكلاء العلامات التجارية عن تخفيضات تصل إلى 240 ألف جنيه على بعض الطرازات، وذلك ضمن استراتيجيات تحفيز المبيعات في ظل الركود الذي يشهده القطاع.

شركة Lanzante تحتفل هذا العام بذكرى مرور 30 عامًا على فوزها بسباق 24 ساعة في لومان 1995، حيث نجحت آنذاك في قيادة McLaren F1 GTR إلى خط النهاية أولًا.

أسعار السيارات شهر رمضان شركة عالمية جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025 هارلي تصنع أغلى موتوسيكل أغلى موتوسيكل في العالم مرسيدس GLC الكهربائية الجديدة مرسيدس GLC الكهربائية

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