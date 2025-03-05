علام يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لاجتماع السبت المقبل

وجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع يوم السبت المقبل، الموافق 8 مارس 2025.

يعقد اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين في تمام الساعة 12 ظهرا، وذلك لبحث أزمة زيادة الرسوم في المحاكم.

ويناقش مجلس نقابة المحامين ملفات هامة على رأسها أزمة زيادة الرسوم فى المحاكم .

من جانب آخر أدان رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وطالب رئيس اتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وجدد علام، موقف اتحاد المحامين العرب، الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.