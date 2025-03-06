جامعة عين شمس تشارك في مبادرة بداية الطلابية بجامعة الأزهر

شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب -ادارة النشاط الرياضي بجامعة عين شمس في خماسيات كرة القدم طلبه وادارة النشاط الاجتماعي في الشطرنج طلبة بالمخيم الدائم بجامعة الأزهر، وذلك تحت إشراف إداري ا أبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وحصدت الجامعة، درع المركز الأول وأحرزت الميداليات الذهبية في خماسيات كرة القدم بمشاركة جامعات الأزهر - حلوان - بنها ووزارة التعليم العالي.

جاء ذلك بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة و بتنسيق وسام خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة و محمد منصور نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس.



وفي إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز التواصل مع خريجيها وتوفير أجواء رمضانية مميزة، تستضيف الجامعة " خان الزعفران" أقوى حفل سحور رمضاني لخريجيها تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس تنظم رابطة خريجي الجامعة الخميس 20 مارس ٢٠٢٥حفل سحور رمضاني ضخم داخل الحرم الجامعي.

الحفل يعد الأقوى من نوعه، ويشمل برنامجاً حافلاً بالفعاليات الترفيهية والثقافية ويحيه كورال هارمونى بقيادة المايسترو محمود وحيد بالاضافة الى تخت شرقي وعرض التنورة.

يهدف الحفل إلى جمع الخريجين في أجواء رمضانية مميزة، وتوطيد العلاقات بينهم، وتعزيز التواصل مع الجامعة، حيث تعد هذه الفعالية جزء من استراتيجية الجامعة في الحفاظ على علاقة وطيدة مع خريجيها، الذين يمثلون سفراء لها في مختلف المجالات.

تبلغ قيمة تذكرة الحفل 280 جنيهاً للفرد،