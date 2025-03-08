مباراة سيئة للغاية.. الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام مودرن سبورت

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، على فوز الزمالك أمام نظيره مودرن سبورت في بطولة كأس مصر، والتأهل لـ دور الثمانية.



وقال الغندور في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك قدر يوصل لـ دور الثمانية بعد مباراة سيئة للغاية، قدم فيها مودرن سبورت مباراة كبيرة جدًا".



وأضاف: "بصراحة أنا مش فاهم مودرن سبورت، المباراة الوحيدة اللي كسبها في الدوري كانت قدام الزمالك، وأفضل مباراة لعبها في هذا الموسم أمام الزمالك".

وتابع: "مستوى لعيبة مودرن سبورت ميقولش خالص أنهم آخر الدوري، مش عارف فين الحماس ده طوال 17 مباراة في الدوري، لم يحصدوا إلا 9 نقاط".

وواصل نجم الزمالك السابق: "الزمالك بعيد تمامًا، واحدة من أسوأ المباريات اللي لعبها مع بيسيروا، إنقاذ إلهي للزمالك بهدف شيكابالا".

واكمل: "شيكابالا وشه حلو على الفريق عكس الناس ما بتقول، وأهوه جاب جول المكسب، إجهاد كبير للاعبيين قبل مباراة القمة أمام الأهلي اللي ريح فترة كبيرة".

وأتم الغندور حديثه: "مبروك للزمالك، وإشادة كبيرة بـ محمد صبحي اللي قدم مباراة كبيرة، وقدر إنه ينقذ الفريق في أكتر من كورة، وعمل دور الليبرو على أحسن ما يكون".

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غداً الأحد استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليلتقي الأبيض مع سموحة في الدور التالي.

تذاكر مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك



أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة القمة 130 بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في بطولة الدوري المصري.



ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على الزمالك في ديربي القاهرة الأعرق والأقدم في الشرق الأوسط وإفريقيا في تمام التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة بالجولة الأولى من الدور الثاني في مجموعة التتويج.

وقالت شركة تذكرتي عبر موقعها الرسمي أن تذاكر مباراة الأهلي والزمالك ستكون على ثلاثة فئات الدرجة الأولى مقابل 300 جنيهاً والمقصورة مقابل 500 جنيها فيما ستكون تذاكر الدرجة الثالثة بـ 75 جنيهاً.



تُعتبر مواجهة الأهلي والزمالك من أبرز اللقاءات في الدوري المصري، خاصة في مرحلة تحديد البطل التي تشهد منافسة شرسة بين الفرق الكبيرة.



يُذكر أن الأهلي يسعى لتجاوز هذه المرحلة بفوز يعزز من فرصه في المنافسة على لقب الدوري، بينما يهدف الزمالك لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في السباق نحو اللقب.