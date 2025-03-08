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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مشبع وصحي .. حضري سحور تاسع يوم رمضان

سحور تاسع يوم رمضان
سحور تاسع يوم رمضان
آية التيجي

نحتاج لتناول أطعمة متوازنة وصحية خلال السحور، وذلك حتى تساعدك على الصيام دون الشعور بالجوع أو العطش.

وإليكِ أفكار لسحور متوازن ومغذي يساعدكِ على الصيام دون الشعور بالجوع أو العطش..

سحور تاسع يوم رمضان

سحور تاسع يوم رمضان

وجبة سحور متكاملة:

ـ طبق فول بالزيت الزيتون + رشة كمون وعصرة ليمون
 

ـ بيض مسلوق أو أومليت بالخضار (فلفل – طماطم – بصل)

ـ قطعة جبن قريش أو زبادي مع بذور الشيا أو ملعقة عسل
 

ـ خبز أسمر أو شوفان
 

ـ ثمرة فاكهة (موز أو تفاح أو تمر)
 

ـ حفنة مكسرات نيئة (لوز – جوز)
 

ـ كوب ماء أو لبن رائب

مشروبات لترطيب الجسم:

ـ كوب ماء دافئ مع عصير نصف ليمونة

ـ عصير خيار ونعناع بالزبادي

ـ مشروب الحلبة أو الكركديه البارد

سحور خفيف لمن يتبعون الريجيم؟


ـ زبادي بالعسل والشوفان + حفنة مكسرات + ماء
 

ـ توست أسمر مع شرائح أفوكادو وبيض مسلوق

رمضان الصيام العطش الجوع السحور سحور تاسع يوم رمضان

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