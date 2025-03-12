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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 مارس 2025.. ومفاجأة في ثمن البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن حاليا ارتفاع كبير فى الأسعار ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية هزت أسواق الدواجن ، ومع ذلك يتوقع خبراء صناعة الدواجن انخفاض أسعار الفراخ مع نهاية شهر رمضان المبارك .

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 

وارتفعت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 95 جنيها بعدما وصل إلى 91 جنيها أمس، وتصل  للمستهلك بسعر 110 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 75 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 68 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 

كذلك  استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 97 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 113 جنيهًا.
 

كما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  200 لـ 240 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 110 إلى 115  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم الأربعاء 

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.



أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

ومن جانبه ، وكشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة،  حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 95 جنيهًا. 

وأضاف " الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، أن من أهم أسباب زيادة أسعار الدواجن هو قدوم شهر رمضان ، ومع قدومه يزيد الطلب عليها وبالتالى يرتفع سعرها، معلقا :" الزيادة حاليا أمر طبيعي لإنها سلعة يومية حية شديدة المرونة .

وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلى أن استهلاك الدواجن يزيد في شهر رمضان بنسبة من 25 إلى 30%، وهو ما يؤدي إلى الزيادة في الأسعار.
 

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