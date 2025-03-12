مدبولي: صادرات مصر زادت من 15 لـ 20 % في كل القطاعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك إجراءات تكون شديدة التعقيد وتحتاج إلى وقت وهناك امور تحتاج إلى تعديلات تشريعية .

زيادة الصادرات المصرية

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، :" صادرات مصر زادت من 15 لـ 20 % في كل القطاعات مقارنة بالعام الماضي".

وأكمل :" نعمل على تبسيط الإجراءات للزيادة أرقام الصادرات المصرية ".

وتابع مدبولي :" اعتبارا من الأسبوع المقبل سنجلس مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية مجموعات الصادرات و وكل قطاع يقولنا هو محتاج إيه كي نبدأ في وضع توقيتات زمنية للتنفيذ على الأرض ".

وقال رئيس الوزراء :" مؤشرات الصادرات في تحسن مستمر، ونحن نتحدث عن اقتصاد دولة كبيرة مثل مصر والأرقام التي بدأت تظدر من كل القطاعات مبشرة ".

