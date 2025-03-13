على الإفطار.. طريقة عمل ستربس ومكرونة وايت صوص وسلطة خضراء

قدم الشيف محمد عمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل تشكين ستربس مع مكرونة وايت صوص وسلطة خضراء.

طريقة عمل تشيكن ستريبس ..

1 تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل وبودرة البصل وبودرة الزنجبيل - وبهارات الدجاج والزبادي وتحفظ في الثلاجة لمدة ساعة.

2 في هذه الأثناء نقوم بفرم الكورن فليكس بالنشابة فرم خشن فرم خشن وليس ناعم ونخلطه مع البقدونس والقليل من الملح والفلفل.

3 نخرج الدجاج من الثلاجة ونخفق البيض مع معلقة زيت الزيتون

4 نغلف قطع الدجاج بالدقيق الشوفان ثم نغمسها في خليط البيض وتغلف أخيرا بالكورن فليكس.

5 تخبز في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة بحيث تكون مقسمة 15 دقيقة على كل جانب وبالهنا

طريقة عمل مكرونة وايت صوص ..

- في قدر على نار متوسطة، نسلق المكرونة ثم نصفيها ونضعها جانبا.

- في قدر على نار متوسطة، نضع معلقة زيت زيتون ثم نضع معلقة دقيق الشوفان ونقلب ثم نضيف كوب لبن نتبل الخليط بالملح والفلفل الاسود ثم

- نترك القدر على نار متوسطة حتى يغلى الخليط ثم نضيف المكرونة ونقلب الحوالي 3 وبالهنا

طريقة السلطة ..

طماطم وبصل وكرات ونقطعهم تقطيع كبير مع عصرة ليمون ورشة درة صفرا ونقلبهم كويس وبالهنا.



