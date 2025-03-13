وزارة الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني

أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، أن الولايات المتحدة تريد حماية الصناعات والوظائف الاستراتيجية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزارة الخزانة، إن أمريكا تفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وسفن ترفع علم هونج كونج ، وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على ثلاث كيانات وثلاث سفن لوقف تدفق الأموال إلى إيران.



وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن هناك مقترحا لحل القضايا العالقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحفية له، إذا تفاوضنا تحت الضغوط القصوى فسنكون قد تفاوضنا من موقع ضعف، ولن نحقق أي مكاسب، ويجب إثبات أن سياسة الضغوط القصوى ليست فعالة عندها، يمكننا التفاوض من موقع متكافئ.

وأضاف الوزير الإيراني: صبرنا ليس سلبيا ونقر بالمبادرة ولدينا استراتيجية واضحة لأي مفاوضات نووية محتملة، ونواصل المفاوضات غير المباشرة وقنوات الاتصال مع الترويكا الأوروبية ما زالت قائمة.