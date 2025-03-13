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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم

علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم
علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم
آية التيجي

عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، من المهم فقدان الدهون وليس العضلات، ولكن بعض الأخطاء في الدايت قد تؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية بدلاً من الدهون. 

علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم

وإذا لاحظت بعض العلامات خلال فقدان الوزن، فقد يكون الوقت مناسبًا لإعادة تقييم نظامك الغذائي والتأكد من أنك تفقد الدهون وليس العضلات.

وكشف موقع “Tonal”، عن العلامات التي تدل على أن الشخص يفقد العضلات بدل الدهون، وإليك أبرزها :

ـ انخفاض القوة البدنية:

وإذا كنت تلاحظ أنك أصبحت أضعف ولا تستطيع رفع الأوزان التي كنت قادر عليها من قبل أو أن أداءك الرياضي تراجع، فقد يكون ذلك علامة على فقدان الكتلة العضلية.

ـ الشعور بالتعب المستمر والإرهاق:

وفقدان العضلات يقلل من معدل الأيض، مما يؤدي إلى انخفاض طاقة الجسم والشعور بالإرهاق والتعب المستمر، حتى مع القيام بأنشطة بسيطة.

ـ ترهل الجسم وفقدان التناسق العضلي:

عند فقدان الدهون بشكل صحي، يصبح الجسم أكثر تحديدًا وتناسقًا، ولكن إذا كنت تفقد العضلات، فقد تلاحظ ترهل في الذراعين أو الساقين، وشكل جسم غير متناسق.

ـ فقدان الوزن بسرعة كبيرة:

وإذا كنتِ تفقد الوزن بسرعة شديدة (أكثر من 1-1.5 كجم أسبوعيًا)، فقد يكون جزء كبير من هذا الوزن هو فقدان العضلات والماء، وليس الدهون فقط.

علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم

ـ زيادة الشعور بالجوع:

العضلات تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وعند فقدانها، قد تلاحظ أنك تشعر بالجوع الشديد بشكل متكرر، لأن معدل حرق السعرات الحرارية ينخفض.

ـ ثبات نسبة الدهون في الجسم رغم فقدان الوزن:

وعند إنخفاض الوزن على الميزان، ولكن نسبة الدهون في جسمكِ لا تتغير أو حتى تزداد، فقد يكون ذلك دليلاً على فقدان العضلات بدلاً من الدهون.

ـ بطء معدل الأيض:

فقدان العضلات يؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل من الصعب فقدان الوزن على المدى الطويل، وقد يؤدي إلى استعادة الوزن بسرعة عند تناول كميات طبيعية من الطعام.

علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم

كيف تتجنب فقدان العضلات أثناء الدايت؟

ـ تناول كمية كافية من البروتين يوميًا للحفاظ على العضلات.
 

ـ ممارسة تمارين المقاومة (رفع الأوزان) بانتظام لمنع فقدان الكتلة العضلية.
 

ـ عدم تقليل السعرات الحرارية بشكل مفرط لأن الأنظمة القاسية تؤدي إلى فقدان العضلات بسرعة.
 

ـ الاهتمام بالنوم الكافي لأن قلة النوم تؤثر سلبًا على العضلات.

ـ دمج الكربوهيدرات الصحية في النظام الغذائي لدعم الأداء البدني.

الوزن فقدان الوزن الدهون العضلات الريجيم فقدان الكتلة العضلية نظام غذائي

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علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم

علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم
علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم
علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم

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