مجدي يعقوب يكشف سر طاقته المتجددة: 5 دقائق من النوم تكفي

كشف الجراح العالمي البروفيسور مجدي يعقوب عن سر حفاظه على طاقته واستمراريته في العمل، رغم التحديات التي يواجهها يوميًا، وذلك خلال لقائه في بودكاست "بداية"، الذي يُعرض على قناة الحياة.

قيلولة قصيرة.. طاقة متجددة

أوضح يعقوب أنه عندما يشعر بالتعب، يلجأ إلى قيلولة قصيرة لا تتجاوز 5 دقائق، مشيرًا إلى أن هذه العادة تساعده على استعادة النشاط والتركيز بسرعة.

وقال: "عندما أشعر بالتعب، أنام لمدة 5 دقائق فقط، هناك أبحاث علمية تؤكد أن الخلايا في الجسم تحتاج إلى فترات راحة قصيرة لتعمل بكفاءة، ولا تحتاج إلى فترات نوم طويلة."

حب العمل سر النجاح

أكد الدكتور يعقوب أن الشغف بالعمل والتواضع هما مفتاح النجاح، موضحًا أن الشخص الذي يحب ما يفعله لا يشعر بالتعب بنفس الدرجة، بل يجد في عمله دافعًا للاستمرارية والتطور، "التعب يختفي عندما تحب شغلك وتستمتع بما تفعله. الاستمرارية في العمل والتواضع هما أساس النجاح."