الحلقة 17 من مسلسل إش إش.. مي عمر تكتشف حملها

تصاعدت الأحداث والتوترات في الحلقة السابعة عشرة من مسلسل “إش إش”، حيث يكشف الشجار بين مختار (محمد الشرنوبي) ولبنى (ندى موسى) عن سر خطير، بينما تحاول إش إش (مي عمر) إخفاء حملها وخداع رجب الجريتلي.

أبرز أحداث الحلقة 17



خلال شجار حاد بين لبنى ومختار، كاد الأخير أن يفلت منه سر خطير يشير إلى أن لبنى ليست ابنة حميدة، مما يدفعها للشك في حقيقة نسبها، فتبدأ في التحقيق مع فاتن؛ لمعرفة الحقيقة

غضب فرج الجرتلي (طارق النهري) بشدة عندما علم أن ابنته لبنى تزوجت من مختار سرًا، فقام بضربها أمام شادية (هالة صدقي)، لكن رجب الجريتلي تدخل لحل الموقف.

أحضر عبد العاطي (إيهاب فهمي) مُساعِدة منزلية جديدة لشقة “إش إش”، لكنها في الواقع جاسوسة مكلفة بمراقبة تحركاتها وإبلاغه بكل أسرارها.

تعرضت إش إش لوعكة صحية مفاجئة، لتكتشف أثناء زيارتها للمستشفى أنها حامل، فتقرر الكذب على رجب الجريتلي وإخباره أن الطفل ابنه.

خلال وجودها في المستشفى، تقابل المقدم معتصم، الذي يضغط عليها لمعرفة معلومات جديدة عن مخزن رجب الجريتلي.

قصة مسلسل “إش إش”

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.

مواعيد عرض مسلسل “إش إش”

يعرض المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان على عدد من القنوات والمنصات، ومن أبرزها:

‏ • ON TV.

‏ • Watch It (للمشاهدة الرقمية).

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم:

• مي عمر (إش إش)

• ماجد المصري

• خالد الصاوي

• شيماء سيف

• محمد الشرنوبي

• إدوارد

• انتصار

• ندى موسى

• دينا

• طارق النهري

• هالة صدقي

• وفاء عامر (ضيفة شرف)

المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.