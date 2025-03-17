قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
سورة تمنع الفقر وتوسع الرزق في رمضان.. أوصى النبي بقراءتها
الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
الحلقة 17 من مسلسل إش إش.. مي عمر تكتشف حملها
طارق الشناوي: محمد فؤاد شتمني في أحد البرامج بألفاظ يحاسب عليها القانون
بعلامة النصر.. زيزو يعبر عن فرحته بالانضمام لمنتخب مصر
طارق الشناوي: محمد رمضان فنان موهوب ولكن تصريحاته الكثيرة تقلل من موهبته
طارق الشناوي: أشغال شقة أفضل عمل كوميدي تم تقديمه في رمضان
زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر
بعد ظهور اسم والده على تتر مسلسل الغاوي.. محمد عدوية يشكر أحمد مكي
الزعيم عادل إمام ضيف شرف الموسم التاسع من كأس إنرجي الدراما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحلقة 17 من مسلسل إش إش.. مي عمر تكتشف حملها

الحلقة 17 من مسلسل “إش إش”
الحلقة 17 من مسلسل “إش إش”
شروق سلامة

تصاعدت الأحداث والتوترات في الحلقة السابعة عشرة من مسلسل “إش إش”، حيث يكشف الشجار بين مختار (محمد الشرنوبي) ولبنى (ندى موسى) عن سر خطير، بينما تحاول إش إش (مي عمر) إخفاء حملها وخداع رجب الجريتلي.

أبرز أحداث الحلقة 17
 

  • خلال شجار حاد بين لبنى ومختار، كاد الأخير أن يفلت منه سر خطير يشير إلى أن لبنى ليست ابنة حميدة، مما يدفعها للشك في حقيقة نسبها، فتبدأ في التحقيق مع فاتن؛ لمعرفة الحقيقة
  • غضب فرج الجرتلي (طارق النهري) بشدة عندما علم أن ابنته لبنى تزوجت من مختار سرًا، فقام بضربها أمام شادية (هالة صدقي)، لكن رجب الجريتلي تدخل لحل الموقف.
  • أحضر عبد العاطي (إيهاب فهمي) مُساعِدة منزلية جديدة لشقة “إش إش”، لكنها في الواقع جاسوسة مكلفة بمراقبة تحركاتها وإبلاغه بكل أسرارها.
  • تعرضت إش إش لوعكة صحية مفاجئة، لتكتشف أثناء زيارتها للمستشفى أنها حامل، فتقرر الكذب على رجب الجريتلي وإخباره أن الطفل ابنه.
  • خلال وجودها في المستشفى، تقابل المقدم معتصم، الذي يضغط عليها لمعرفة معلومات جديدة عن مخزن رجب الجريتلي.

قصة مسلسل “إش إش”

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.

مواعيد عرض مسلسل “إش إش”

يعرض المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان على عدد من القنوات والمنصات، ومن أبرزها:
‏    •    ON TV.
‏    •    Watch It (للمشاهدة الرقمية).

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم:
    •    مي عمر (إش إش)
    •    ماجد المصري
    •    خالد الصاوي
    •    شيماء سيف
    •    محمد الشرنوبي
    •    إدوارد
    •    انتصار
    •    ندى موسى
    •    دينا
    •    طارق النهري
    •    هالة صدقي
    •    وفاء عامر (ضيفة شرف)

المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

إش إش محمد الشرنوبي مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف عن تنفيذ 4 إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس

دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية

دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

زيزو

زيزو يُخطر الأهلي بتطورات مفاوضاته مع الزمالك

حالة الطقس

لا تنخدعوا.. انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد| وأمطار بتلك المناطق

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

درجات الحرارة

طقس العيد شتوي| الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع الحرارة.. ونكشف عن موعد الانخفاض

زلزال

زلزال يضرب شمال شرم الشيخ والبحوث الفلكية تعلن التفاصيل

ترشيحاتنا

طارق الشناوي

طارق الشناوي: تصريحات العوضي بأنه الأكثر موهبة ونجاحا أثارت حفيظة البعض

أخبار التوك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة.. محمد رمضان يدعم إبراهيم شيكا.. غزة تواجه كارثة إنسانية| أهم أخبار التوك شو

ليلى عز العرب

ليلى عز العرب تستعرض فترة السبعينيات وتأثيرها على المشاهد العربي

بالصور

وفاة الفنان اللبناني أنطوان كرباج.. ونانسي عجرم تنعيه بكلمات مؤثرة

انطوان كرباج
انطوان كرباج
انطوان كرباج

مسلسل حكيم باشا الحلقة 16.. مصطفى شعبان يقسم تركة عمه

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

شهادة معاملة أطفال الحلقة17.. وليد فواز يعرض مبلغ مالي كبير مقابل خداع محمد هنيدي

وليد فواز
وليد فواز
وليد فواز

فيديو

محمد رجب

اتجوزت ووالدتي عاشت معاناة بسببي.. محمد رجب يعلن زواجه من فنانة مشهورة

علا رامي

اتخذلت.. علا رامي تكشف سبب طلاقها من أبو الليف

نور ايهاب

نور ايهاب توضح حقيقة ارتباطها بنور النبوي في رامز إيلون مصر

العرافة ونجلاء بدر

سابت الاستديو ومشيت متعصبة … ماذا حدث بين العرافة ونجلاء بدر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد