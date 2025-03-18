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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة فورية.. محافظ الغربية يوجه بتطوير مقام سيدي العارف بالله بسمنود

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بميدان مقام سيدي العارف بالله شرف الدين العراقي بمدينة سمنود وإزالة جميع المخلفات والتراكمات ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق التراثية والمزارات الدينية وتحسين مستوى النظافة، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية.

وأكد المحافظ أن الاهتمام بالمزارات الدينية والمناطق التاريخية يأتي ضمن أولويات المحافظة حيث وجه بسرعة تنفيذ حملة نظافة موسعة تشمل إزالة المخلفات وتحسين المظهر العام للمنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقال محافظ الغربية إن المحافظة تلقت شكاوى من المواطنين حول الوضع الحالي للميدان وكان لابد من التدخل العاجل للحفاظ على نظافة المكان وتوفير بيئة حضارية تليق بالمقام وتاريخه العريق مشيرًا إلى أن هذا المكان له قيمة روحية وتاريخية كبيرة لدى أبناء سمنود مما يستدعي الحفاظ عليه والاهتمام به بالشكل الذي يليق به.

تحديث ميدان العراقي 

وفي إطار جهود التطوير وجه المحافظ أيضًا بتحديث الميدان بالكامل من خلال إعادة طلاء ودهان الأسوار والمباني المحيطة وتركيب إنارة حديثة تبرز معالمه التاريخية بالإضافة إلى زراعة الأشجار والزهور في المنطقة المحيطة لإضفاء مظهر جمالي على المكان.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن أعمال التطوير تتم بشكل فوري وأنه يتابع بنفسه تنفيذ جميع التوجيهات لضمان خروج الميدان في أفضل صورة بما يليق بالمكانة التاريخية للمقام وأهالي مدينة سمنود

ويعتبر مقام سيدي العارف بالله شرف الدين العراقي من أقدم المقامات الدينية في محافظة الغربية حيث يعود تاريخه إلى عام أربعين هجرية مما يجعله من المعالم التراثية التي يقصدها الزوار والمحبون من مختلف المحافظات.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على هذا الإرث التاريخي والعمل على إبراز قيمته العريقة مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارات الدينية وتقديم كل سبل الدعم لها في إطار الحفاظ على التراث المصري الأصيل.

نجاح أي مشروع تطوير لا يكتمل إلا بمشاركة المواطنين

وفي ختام تصريحاته وجه اللواء أشرف الجندي رسالة لأهالي الغربية مؤكدًا أن نجاح أي مشروع تطوير لا يكتمل إلا بمشاركة المواطنين من خلال الحفاظ على النظافة العامة وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع والأماكن العامة حتى تظل المدن جميلة ونظيفة دائمًا كما أكد أن المحافظة مستمرة في تلقي أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لضمان تقديم أفضل الخدمات لأهالي الغربية

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تتبناها المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري في جميع المراكز والمدن من خلال تنفيذ حملات مكثفة يومية للحفاظ على بيئة نظيفة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

محافظ الغربية قرار عاجل استجابة شوارع سمنود خدمات المواطنين

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