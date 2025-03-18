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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع خطط زراعة الأشجار المثمرة والزينة في كل أنحاء المحافظة

زراعة الأشجار في الغربية
زراعة الأشجار في الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل بخطى حثيثة لتحقيق طفرة بيئية من خلال خطة متكاملة لتشجير الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة والفرعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة”. 

تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية.

محافظ الغربية: الخطة تركز على زراعة الأشجار المثمرة

وقال المحافظ إن الخطة تركز على زراعة الأشجار المثمرة بجانب أشجار الزينة لتحقيق هدف مزدوج: الاستفادة الاقتصادية وتحسين الصحة العامة.

وأضاف أن الجهود الحالية تشمل توسيع الرقعة الخضراء في المناطق السكنية وعلى جانبي الطرق العامة والرئيسية، مع رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الحيوية لإضفاء طابع جمالي يليق بالمحافظة.

الجندي: المبادرة الرئاسية تستهدف زيادة نصيب الفرد

وأوضح الجندي أن المبادرة الرئاسية تستهدف زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، ما يعزز من جودة الهواء ويخفض غازات الاحتباس الحراري، ويخلق بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

وذكر أن الأشجار المثمرة، التي تتم زراعتها كجزء من المبادرة، تقدم قيمة اقتصادية للمواطنين عبر إنتاجها المستقبلي، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاستفادة من الموارد الطبيعية.

وشدد محافظ الغربية على أهمية تكامل الجهود بين الوحدات المحلية والمواطنين لضمان نجاح هذه المبادرة واستدامة التشجير. 

كما وجه بتكثيف حملات التوعية للحفاظ على الأشجار المزروعة وضمان استمرارها، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست مجرد تجميل للمحافظة، بل استثمار في مستقبلها البيئي والاقتصادي.

واختتم الجندي حديثه بالإشادة بجهود العاملين في الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في متابعة وتطوير هذه المشروعات البيئية، لتصبح الغربية نموذجًا يحتذى به في تعزيز التنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة.

محافظ الغربية تزيين الخضراء اشجار شوارع وميادين خدمات المواطنين

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