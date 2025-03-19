إجراءات حددها القانون لتحويل مسار مياه الأمطار.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمُخالفين

تضمّن قانون الموارد المائية والري، عدة إجراءات لتحويل مسار مياه الأمطار ، وفرض غرامات على المخالفين لأحكام هذا القانون .

و حظر القانون على أى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويعاقب كل من يفعل ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .