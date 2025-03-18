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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

زوجة تطلب الخلع: مدمن مخدرات وبيضربني صبح وليل

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
أية مساعد

أقامت ربة منزل دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالانفصال عن زوجها الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بسبب إدمانه المواد المخدرة وتكرار اعتدائه عليها بالضرب، مؤكدة أنها لم تعد تستطيع العيش معه بسبب سلوكه العنيف وإهماله لحياتهما الزوجية.

زوجة تطلب الخلع بسبب المخدرات

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من زوجها بعد موافقة الأهل ورضا الطرفين، وكانت تعتقد أنها ستعيش حياة مستقرة، إلا أنها اكتشفت بعد فترة وجيزة من الزواج أن زوجها يتعاطى المخدرات، حيث كان يتناول الحشيش داخل المنزل، وعندما واجهته بالأمر، برر ذلك بأنه مجرد استخدام ترفيهي وليس إدمانًا.

ومع مرور الوقت، بدأ الزوج يتعاطى المخدرات بشكل يومي، مما أثر على تصرفاته داخل المنزل، حيث أصبح سريع الغضب ويفتعل المشكلات لأسباب تافهة، حتى وصل به الأمر إلى الاعتداء عليها بالضرب والإهانة، ما جعل الحياة بينهما مستحيلة.

حاولت الزوجة إصلاح زوجها مرارًا وتكرارًا، لكنها كانت تُقابل بالإهانة والضرب في كل مرة تحاول فيها نصحه، حتى فقدت الأمل في إصلاحه وقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع، وحكمت المحكمة لصالحها بعد إثبات الضرر الواقع عليها، كما ألزمت الزوج بالمصروفات والنفقة.

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