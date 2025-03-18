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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نتائج مذهلة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الكتان

تناول بذور الكتان
تناول بذور الكتان
اسماء محمد

تحتوى بذور الكتان على قدر كبير من الفوائد الصحية ولكن لايظهر تأإثيرها بشكل واضح إلا عند تناولها باستمرار.

ووفقا لما جاء فى موقع “ tuasaude” فإن تناول بذور الكتان بانتظام يساعد فى علاج المشاكل التالية: 



علاج الإمساك


بذور الكتان غنية بالألياف غير القابلة للذوبان، وهي نوع من الألياف يعالج الإمساك ويحفز حركة الأمعاء الطبيعية. 

 الحفاظ على صحة العين


تحتوي بذور الكتان على مواد تعرف بـ اللوتين والزياكسانثين، وهما كاروتينويدات ذات تأثير مضاد للأكسدة وتعمل على حماية شبكية العين من الأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق المنبعث من شاشات مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. 

دور الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأمراض من خلال تحليل شبكية العين

 إدارة سكر الدم 


تقلل بذور الكتان من سرعة امتصاص السكر من الطعام وهو ما يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم ومنع مقاومة الأنسولين ومرض السكري.


خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية


بذور الكتان غنية بالألياف التي تقلل امتصاص الدهون في القولون كما أنها تُقلل إنتاج الكوليسترول في الكبد، وتُخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

الكوليسترول

فقدان الوزن 


تمنحك بذور الكتان الشعور بالشبع لفترة أطول وتُقلل من الإفراط في تناول الطعام طوال اليوم، مما قد يُؤدي إلى فقدان الوزن. 

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

 
تحتوي بذور الكتان على أوميجا 3 ، والسيلينيوم، وأوميجا 6، وفيتامين هـ، وهي عناصر غذائية ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. 

 الوقاية من السرطان

 
 ألياف بذور الكتان تحفز البكتيريا النافعة في الأمعاءمما يعمل على تقليل الالتهابات ومكافحة البكتيريا الضارة كما يساعد تناولها بانتظام على الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، والوقاية من سرطان الأمعاء.

تحتوي بذور الكتان على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة المفرطة وتمنع انتشار الخلايا السرطانية.

السرطان

الوقاية من هشاشة العظام 


بذور الكتان  غنيةبالفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والتى تعمل على تكوين خلايا العظام والحفاظ عليها، كما أنها ضرورية للوقاية من هشاشة العظام.

الحفاظ على صحة الدماغ 


 بذور الكتان غنية بأوميجا 3، وهو نوع من الدهون الصحية يتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وتحفز وظائف الخلايا العصبية وتحسن صحة الدماغ ويقي من فقدان الذاكرة ومرض الزهايمر.

محاربة القلق والاكتئاب


تحتوى بذور الكتان على التربتوفان وهو حمض أميني ضروري لإنتاج السيروتونين وتساعد في تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب والقلق. 

بذور الكتان فوائد بذور الكتان مكافحة الإمساك صحة العين

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