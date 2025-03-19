العثور على جثة غريق بحوض مياه مزرعة في بنى سويف

عثر أهالى قرية هرم ميدوم بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، على جثة غريق بداخل حوض مياة بمزرعة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بالعثور على جثة غريق بداخل حوض مياة بمزرعة، بقرية هرم ميدوم بمركز الواسطى، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفقاً لتوجيهات الشرطة.

وجار نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، وفقاً لتوجيهات قوات الشرطة، والتعرف على صاحب الجثة، وبدء إجراء التحريات الأولية اللازمة للكشف عن أسباب الوفاة، وملابساتها، واستدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف على الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.