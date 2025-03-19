موعد مباراة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يحل منتخب تونس الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على ليبيريا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستهدف منتخب تونس بقيادة مدربه سامي الطرابلسي، تحقيق الفوز على ليبيريا في مباراة اليوم لتأمين صدارة المجموعة الثامنة وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى مونديال 2026.

ويوجد سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، ضمن قائمة نسور قرطاج لمواجهة ليبيريا.

قائمة مننتخب تونس

حراسة المرمى: سامي هلال، أيمن دحمان، عبد السلام الحلاوي.

خط الدفاع: محمود غربال، ديلان برون، مرتضى بن وناس، نادر الغندري، حمزة بن عبدة، حسام بن رمضان، منتصر الطالبي، علي العابدي.

الوسط: فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، إلياس سخيري، حنبعل المجبري، محمد بن رمضان، أنيس بن سليمان.

الهجوم: فراس شواط، عمر العيوني، سيف الجزيري، نعيم السليتي، حازم المستوري، حمزة الخضراوي، إلياس عاشوري، إلياس سعد، سيف الله اللطيف

موعد مباراة تونس وليبيريا والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة تونس وليبيريا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “صامويل كانيو”.

وتذاع المباراة عبر القنوات الآتية:

SSC 1 HD

C+Ned. Blauw

Television Tunisienne 2

Sport Klub 3 Slovenija

ESPN 2 Nederland HD

Sport Klub 4 Serbia

FIFATV Youtube

Sportdigital FUSSBALL

في المقابل، يتسلح منتخب ليبيريا لعامل الأرض لخطف انتصار ثمين من نسور قرطاج والحفاظ على فرصه في التأهل لكأس العالم 2026.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- تونس - 10 نقاط

2- ناميبيا - 8 نقاط

3- ليبيريا - 7 نقاط

4- مالاوي - 6 نقاط

5- غينيا الاستوائية - 3 نقاط

6- ساو تومي - 0 نقاط