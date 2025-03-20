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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية دفع فواتير المياه بـ الموبايل

كيفية دفع فواتير المياه
كيفية دفع فواتير المياه

يبحث العديد من المواطنين عن طرق دفع فواتير المياه إلكترونيا بالموبيل، لتجنب تراكم الفواتير وضمان عدم إزالة العداد أو قطع المياه.

وفي هذا الإطار، توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي عدة خدمات إلكترونية تتيح الاستعلام عن الفواتير وسدادها بسهولة وأمان.  

   طرق دفع فاتورة المياه بالموبيل

أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين إمكانية سداد الفواتير بالموبيل عبر الموقع الرسمي للشركة أو من خلال تطبيق 125 HCWW على الهاتف المحمول، وذلك عبر الخطوات التالية:  

1. تحميل تطبيق "HCWW 125" مجانا من متجر Google Play أو App Store.  
2. إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.  
3. تحديد الشركة التابعة لها خدمة المياه وفقا للمحافظة.  
4. إدخال رقم السداد الإلكتروني المدون على الفاتورة.  
5. ظهور قيمة الفاتورة على الشاشة، مع إمكانية سدادها عبر بطاقات الائتمان المختلفة.  

   طريقة تسجيل قراءة عداد المياه إلكترونيا  

وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي خدمة تسجيل قراءة عداد المياه إلكترونيا عبر تطبيق "قراءتي" خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، وذلك عبر الخطوات التالية:  

1. تحميل تطبيق "قراءتي" من Google Play.  
2. إنشاء حساب جديد عبر إدخال البيانات المطلوبة، مثل:  
  - اسم المستخدم.  
  - اسم المشترك المسجل في الفاتورة.  
  - الرقم القومي ورقم الهاتف.  
  - تحديد الشركة والفرع التابع له.  
3. تعيين كلمة مرور ثم الضغط على "إنشاء حساب".  
4. إدخال رقم المشترك وإدخال القراءة الحالية.  
5. التقاط صورة لعداد المياه والضغط على "تسجيل" ثم "تأكيد" لإتمام العملية.  

  طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه  

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رقم العداد (المكون من 14 رقما) عبر الموقع الإلكتروني لشركة المياه، وذلك وفقا للخطوات التالية:  

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المياه التابع لها المستخدم.  
2. إدخال رقم العداد في الحقل المخصص.  
3. الضغط على "بحث".  
4. تظهر الفاتورة كاملة بكافة التفاصيل.  

الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق "قراءتي"  

يتيح تطبيق "قراءتي" أيضا إمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه عبر اتباع الخطوات التالية:  

1. الدخول إلى التطبيق الرسمي لشركة المياه.  
2. اختيار المنطقة التابع لها المستخدم.  
3. إدخال اسم المشترك كما هو مدون على الفاتورة.  
4. الضغط على زر البحث.  
5. تظهر تفاصيل الفاتورة على الشاشة.  

وتسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى تطوير خدماتها الإلكترونية لتسهيل عملية سداد الفواتير وتسجيل قراءات العدادات، بما يضمن توفير الوقت والجهد للمواطنين، بالإضافة إلى تحسين كفاءة تحصيل رسوم الاستهلاك وتجنب أي مشاكل تتعلق بقطع الخدمة أو تراكم الفواتير.

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