أرخص سيارة هيونداي موديل 2025 .. استعمال بسيط بأقل سعر

تعتبر السيارة هيونداي أكسنت RB واحدة من أرخص السيارات التي قدمت في مصر، والتي تنتمي إلى طرازات الفئة الاقتصادية، ضمن إصدارات السيدان الشهيرة، واستطاعت السيارة أن تكتسب شعبية كبيرة نسبة إلى سعرها والجانب الاعتمادي.

ظهرت السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن بحالة أقرب إلى كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتخطى 500 كيلومتر، بسعر يبلغ 800 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB

وتنتمي السيارة هيونداي أكسنت RB إلى الفئة الثالثة، والتي تضم مجموعة من التجهيزات، ولكن ننصح دومًا عن شراء أي سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، فيما يتعلق بالحالة الميكانيكية أو الهيكلية.

الأداء الفني للسيارة هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي أكسنت RB

تتسارع السيارة هيونداي أكسنت RB من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تقدر بـ 11.1 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.5 لتر، عند خوض السيارة مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة هيونداي أكسنت RB

تحتوي السيارة هيونداي أكسنت RB على تجهيزات متنوعة منها، وسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS لحماية السائق والراكب الأمامي، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، ريموت، إنذار مانع للسرقة، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي.

هيونداي أكسنت RB

زودت السيارة هيونداي أكسنت RB بعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم الصوتي، شاشة ملونة تعمل باللمس، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، مثبت سرعة، مدخل AUX وUSB، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.