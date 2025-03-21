يوم في حب بلدنا.. حفل إفطار جماعي لأهالي قرية الأحراز بشبين القناطر.. صور

نظم أهالي قرية الأحراز بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية إفطارا جماعيا لأهالى القرية للعام الثاني على التوالي تحت شعار "يوم فى حب بلدنا".



وشارك فى حفل الإفطار الذى أقيم برعاية النائب سمير صبحى أبو شامة عضو مجلس النواب أكثر من 6000 مواطن من أهالي قرية الأحراز .

الإفطار يقام للعام الثاني على التوالي

وقال هانى شكرى منسق حفل الإفطار، أن قرية الأحراز تنظم حفل الإفطار للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن شباب قرية الأحراز قاموا بإطلاق الدعوة لتنظيم إفطار مجمع لأهالي القرية قبل حلول الشهر الكريم.

وأشار إلى تم التنسيق ووضع الترتيبات اللازمة لظهور الإفطار بشكل يليق بأهالي قرية الأحراز وسط سعادة وفرحة بين الجميع الذين شاركوا في الإعداد والتجهيز والتنظيم .