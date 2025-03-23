في 3 خطوات.. الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء حول العالم، لذلك منزلك هو المكان الأمثل لبدء رحلة عائلتك نحو صحة القلب، تفقّد مكونات مطبخك، وتخلص من الأطعمة ذات السعرات الحرارية الفارغة، مثل المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة السكرية والحبوب المكررة، استبدل هذه الأطعمة بالفواكه والخضراوات الطازجة والأطعمة الكاملة الحبوب غير المكررة.

كما أن ممارسة الرياضة بانتظام أمرٌ أساسي للحفاظ على صحة القلب، توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط ​​الشدة أسبوعيًا، أي نشاط يحرق من 3.5 إلى 7 سعرات حرارية في الدقيقة يُعتبر تمرينًا متوسط ​​الشدة.

قلة النوم قد تُسبب اضطرابًا في الهرمونات والمواد الكيميائية الأخرى في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب، لكي تحصل على النوم الموصى به من سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة، هيئوا دماغكم والبيئة المحيطة بكم قبل النوم، تأكدوا من أن غرفة النوم هادئة ومريحة، ولا تفعلوا أي شيء يُحفز العقل كمشاهدة التلفزيون، تجنبوا الوجبات الدسمة في المساء، إذا شعرتم بقليل من الجوع قبل النوم، فتناولوا وجبة خفيفة كالزبادي.

المصدر times of india