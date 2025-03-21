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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة نجاح تخطت الـ 100%.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات محو الأمية

محافظ مطروح خلال اعتماد نتيجة محو الامية
محافظ مطروح خلال اعتماد نتيجة محو الامية
ايمن محمود

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة، نتيجة امتحانات دورة يناير٢٠٢٥ لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى جميع مدن المحافظة بنسبة نجاح ١٠٩,٠٦%.

وأوضح عادل مسلم مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، أنه تم الانتهاء من امتحانات محو الأمية على دورة يناير هذا العام على مستوى المحافظة حيث حققت نسبة انجاز ١٠٩,٠٦ ٪ على مستوى مراكز مدن المحافظة.

كان المستهدف تحقيقه من الإجمالي العام للدورة تعليم عدد ١٣٢٥ أميا، بينما تقدم للدورة ٢١٣١ أميا ، وتم حضور ١٥٨٨ أميا، بينما نجح ١٤٤٥ ممن تحرروا من الأمية وذلك على مستوى مدن المحافظة

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود العاملين بفرع محو الامية بمطروح مع دورهم الهام ضمن جهود بناء الإنسان .

وشدد على أهمية الحصر المستمر ومراجعة وتدقيق البيانات مع تكثيف كافة الجهود التنفيذية والشعبية بالاضافة الى دور المشاركة المجتمعية للتعاون في تحقيق مزيد من الانجاز في محو الامية وتعليم الكبار مع التوعية بأهمية التعلم وفتح مزيد من الفصول بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.

من ناحية أخرى، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار جهود إزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع لتيسير حركة المواطنين والسيارات و إعادة الانضباط إلى الشارع.

وقاد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح حملة مكبرة  لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع وسط مدينة مرسى مطروح وشارع إسكندرية يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، المقدم سعد رمضان مدير شرطة المرافق بمطروح ونواب رئيس المدينة والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الاشغالات والتعديات أقامها أصحاب المحلات على الأرصفة، وفتح الطريق للمارة وتيسير حركة المرور بالشوارع، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الشكل الحضاري للمدينة السياحية.

كما تم التنبيه على أصحاب المحلات في بضرورة الالتزام بعدم إقامة أي تعديات مستقبلية على الأرصفة، بما يضمن مرورًا آمنًا للمواطنين ويحسن الصورة البصرية للمدينة.

وأكد نائب المحافظ أن الحملات مستمرة ، لضمان إزالة كافة الإشغالات وتحقيق المظهر اللائق لمدينة مرسى مطروح كواحدة من أبرز الواجهات السياحية في مصر.

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