للأعضاء والورثة.. صرف دفعة جديدة من معاشات المعلمين الثلاثاء

أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه سيتم صرف دفعة المعاشات المستحقة للأعضاء والورثة وتوافرها في ماكينات الصرف الآلي، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 - 3 - 2025.
ووجه خلف الزناتي، جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والورثة والإجابة على استفساراتهم.
معاشات نقابة المعلمين
جدير بالذكر أن عد الأعضاء المستحقين لدفعة المعاش طبقا لآخر تحديث، يبلغ 375.395 ألف عضو، بينما يبلغ عدد الورثة المستحقين للمعاش 120.574 ألف مستحق، ليصبح إجمالي ما يتم صرفه 155 مليون و354 ألف جنيه لدفعة المعاش المستحقة.
كان خلف الزناتي، نقيب المعلمين، قد أكد خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وكشف “الزناتي”، أن النقابة في عهد المجلس الحالي أنفقت من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات أكثر من 15 مليار جنيه، في الفترة من 2014 إلى نهاية عام 2024، جاءت كالتالي:
- 4 مليارات و824 ألفا على المعاشات.
- 120 مليوناً و915 ألفا لإعانات الوفاة.
- 3 ملايين و773 ألفا للإعانات المرضية.
- 7 مليارات و957 مليوناً و277 ألف جنيه كميزة تأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش خلال تلك الفترة.
- مليار و17 مليوناً و966 ألف جنيه ميزة تأمينية للورثة.
- 312 مليوناً و424 ألف جنيه ميزة تأمينية للمعلمين المستقيلين.
- 18 مليوناً و555 ألفا للعجز الجزئي.
- 3 ملايين و433 ألف جنيه للعجز الكلي.
- 262 مليوناً، و240 ألف جنيه للإعانة الصحية.
- 7 ملايين و270 ألف جنيه للوفاة بحادث.
- 415 مليوناً و850 ألف جنيه قروض زواج.
- 126 مليوناً، و780 ألف جنيه قروض لأبناء المعلمين.
- 23 مليوناً و76 ألف جنيه دعم لرحلات العمرة للمعلمين.