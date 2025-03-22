للأعضاء والورثة.. صرف دفعة جديدة من معاشات المعلمين الثلاثاء

أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه سيتم صرف دفعة المعاشات المستحقة للأعضاء والورثة وتوافرها في ماكينات الصرف الآلي، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 - 3 - 2025.

ووجه خلف الزناتي، جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والورثة والإجابة على استفساراتهم.

معاشات نقابة المعلمين

جدير بالذكر أن عد الأعضاء المستحقين لدفعة المعاش طبقا لآخر تحديث، يبلغ 375.395 ألف عضو، بينما يبلغ عدد الورثة المستحقين للمعاش 120.574 ألف مستحق، ليصبح إجمالي ما يتم صرفه 155 مليون و354 ألف جنيه لدفعة المعاش المستحقة.

كان خلف الزناتي، نقيب المعلمين، قد أكد خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.

وكشف “الزناتي”، أن النقابة في عهد المجلس الحالي أنفقت من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات أكثر من 15 مليار جنيه، في الفترة من 2014 إلى نهاية عام 2024، جاءت كالتالي: