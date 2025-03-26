حريق مفاجئ في قرية سلنت بالدقهلية.. إصابة فتاتين ونقلهما للمستشفى

شبَّ حريق هائل في الطابق الثاني بعقار مكوَّن من ثلاثة طوابق بقرية سلنت التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقَّت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد باندلاع حريق كبير بالطابق الثاني في أحد العقارات بقرية سلنت. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط المباحث، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.

وتبيَّن إصابة فتاتين باختناق، وهما منار سامح فتحي أحمد (15 عامًا) وشقيقتها ملك (17 عامًا)، مقيمتان بقرية سلنت. وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة، فيما يجري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات