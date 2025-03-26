الصلح خير.. مرتضي منصور والخطيب حبايب بعد تاريخ طويل من الأزمات والقضايا | القصة الكاملة

أسدل الستار على الخلاف التاريخي بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد تاريخ كبير من الأزمات والقضايا.

أنتهى الخلاف بين الثنائي محمود الخطيب، ومرتضى منصور، حيث قدم المستشار مرتضى منصور اعتذارًا رسميًا عبر صفحته الشخصية لمحمود الخطيب عن كل ما بدر منه تجاه السنوات الماضية، وعلى الجانب الأخر أعلن محمود الخطيب عبر صفحة النادي الأهلي الرسمية تقبل اعتذار المستشار مرتضى منصور.

هجوم مرتضي على الأهلي يشعل الشرارة الأولى في خلافه مع الخطيب

وبدأت الخلافات بين الثنائي، محمود الخطيب ومرتضى منصور، حينما كان مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك ومحمود الخطيب عضوًا لمجلس إدارة نادي الزمالك، حيث كان مرتضى منصور يُهاجم النادي الأهلي وجميع أعضائه، بعد عودته لرئاسة نادي الزمالك في انتخابات 2014.

وزادت حدة الخلافات بين الثنائي، مرتضى منصور ومحمود الخطيب، حينما تولى محمود الخطيب رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الفوز في انتخابات 2017 على حساب محمود طاهر، وعلى الجانب الأخر استمر مرتضى منصور في رئاسة نادي الزمالك لولاية ثانية.

وكانت أولى الدعوات القضائية من جانب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور في فترة الولاية الأولى بسبب الهجوم من جانب مرتضى منصور على مجلس إدارة النادي الأهلي المُنتخب حديثًا بدون مُبرر.

وجدير بالذكر أن مرتضى منصور أدعى جلوس محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي مع أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك حينها قبل إحدى مباريات القمة بين فريقي الزمالك والأهلي، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة (3-0) تحت ادعاء الضغط على لاعب الزمالك بترك المباراة لكي ينضم للنادي الأهلي.

عبدالله السعيد وكهربا يشعلان الخلاف بين مرتضي والخطيب

وكانت أبرز الصراعات بين الثنائي في جانب كرة القدم هي صفقة عبدالله السعيد في عام 2018، حينما نجح المستشار مرتضى منصور في خطف عبدالله السعيد نجم النادي الأهلي من داخل القلعة الحمراء، قبل أن يستعين محمود الخطيب بتركي آل شيخ من أجل عودة اللاعب مرة أخرى واحترافه للخارج من أجل عدم استفادة نادي الزمالك من خدماته.

بالإضافة إلى زيادة الحدة مرة أخرى بعد اتهام مرتضى منصور لمحمود الخطيب لتشجيع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من الهروب بالرغم من استمرار بطولة الدوري المصري الممتاز وهو ما أكدته محكمة الكاس لاحقًا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا وهروبه من عقده مع نادي الزمالك.

أزمة نادي القرن في 2020

وبعد أزمة عبدالله السعيد زادت حدة الخلاف بين الثنائي محمود الخطيب ومرتضى منصور، حيث اتهم مرتضى منصور نظيره محمود الخطيب في العديد من القضايا أبرزها قضية نادي القرن مُدعيًا بأن محمود الخطيب سرق لقب نادي القرن بنفوذ خارجية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أزمة السوبر المصري 2020 وانسحاب الزمالك من القمة

وفي عام 2020، بعد انتهاء مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بالإمارات العربية المتحدة، بعد شجار لاعبي فريق الأهلي والزمالك بعد المباراة، اتهم مرتضى منصور، نظيره محمود الخطيب بأنه السبب الرئيسي لحدوث الشجار بين اللاعبين بالإضافة إلى انحياز الاتحاد المصري لكرة القدم في اصدار عقوبات كبيرة على نادي الزمالك على عكس النادي الأهلي وفقًا لتقدير مرتضى منصور الشخصي.

وبعدها لم يذهب فريق الزمالك لمواجهة الأهلي بعد 3 أيام من أزمة السوبر المصري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز بحجة زيادة التوترات بين الناديين بسبب مجلس إدارة النادي الأهلي.

الحكم بحبس مرتضي منصور لسبه الخطيب

وفي عام 2023 بعد سنوات من رفع القضايا من جانب محمود الخطيب ضد مرتضى منصور تحت تهم تراشق الألفاظ من جانب مرتضى منصور، ضد محمود الخطيب، عبر شاشات التلفاز وقنوات المواقع التواصل الإجتماعي، استطاع محمود الخطيب الفوز بحكم حبس مرتضى منصور لمدة شهر بالإضافة إلى غرامة مليون جنية بسبب الأضرار المادية والأدبية التي سببها مرتضى منصور تجاه محمود الخطيب.

